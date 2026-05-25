Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы
Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы
2026-05-25T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Собранные во время прогулок на природе букеты полевых цветов нельзя забирать домой из-за угрозы принести вместе с ними еще и клещей. Такой совет дал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

"Не надо никакие полевые цветы собирать, потому что, если вы домой их принесете, в этих цветах может быть клещ", – сказал Онищенко.

Он также посоветовал надевать правильную одежду для прогулок на природе: одежда должна быть светлых цветов и максимально прикрывать тело. После возвращения домой необходимо провести внимательный самоосмотр и обязательно осмотреть детей.
Число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев, при этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом немного выросла, сообщала ранее РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.
