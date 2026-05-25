https://crimea.ria.ru/20260525/opasnye-bukety--pochemu-v-dom-nelzya-prinosit-polevye-tsvety-1156165502.html
Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы
Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы
Собранные во время прогулок на природе букеты полевых цветов нельзя забирать домой из-за угрозы принести вместе с ними еще и клещей. Такой совет дал академик... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T07:53
2026-05-25T07:53
2026-05-25T07:53
геннадий онищенко
безопасность
здоровье
энцефалит
боррелиоз (болезнь лайма)
клещи
инфекции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746574_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3294cbc3a86dd088dc1f01cd39a5d571.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Собранные во время прогулок на природе букеты полевых цветов нельзя забирать домой из-за угрозы принести вместе с ними еще и клещей. Такой совет дал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Он также посоветовал надевать правильную одежду для прогулок на природе: одежда должна быть светлых цветов и максимально прикрывать тело. После возвращения домой необходимо провести внимательный самоосмотр и обязательно осмотреть детей.Число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев, при этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом немного выросла, сообщала ранее РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеванийКлещи в Крыму: оперативная обстановка на полуостровеВ Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746574_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_03ec0c6701dc09883447ae296fb61db7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий онищенко, безопасность, здоровье, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), клещи, инфекции
Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы
Клещей домой можно занести в букетах полевых цветов – Онищенко