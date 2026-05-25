Ограничение движения поездов через Джанкой: оперативная информация
2026-05-25T22:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Некоторые поезда "Таврия" по-прежнему следуют измененным маршрутом и не заезжают в Джанкой. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В субботу и воскресенье ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Ранее в понедельник сообщалось, что станция Джанкой начала принимать поезда для посадки-высадки пассажиров, однако некоторые поезда "Таврия" по-прежнему следуют измененным маршрутом.26 мая не будут заезжать на станцию Джанкой поезда направлением в Крым:- №92/91 Москва – Севастополь отправлением 24 мая;- №98/97 Москва – Симферополь отправлением 25 мая;- №18/17 Москва – Симферополь, отправлением 25 мая.В ГСЭ напомнили, что пассажирам, которые планировали сесть на указанные поезда в Джанкое, следует приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд. Также до указанной станции можно добраться и самостоятельно. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.Остальные поезда "Таврия", которых нет в списке, 26 мая будут следовать обычным маршрутом, с посадкой-высадкой пассажиров на станции Джанкой, добавили в пресс-службе ГСЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
