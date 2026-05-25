https://crimea.ria.ru/20260525/nuzhno-li-otmenyat-ege--mnenie-medvedeva-1156293722.html

Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева

Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T09:07

2026-05-25T09:07

2026-05-25T09:07

дмитрий медведев

егэ

образование в россии

новости

экзамены

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128077734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cdfa065df5e5be9aa4c4e9360dd970d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать. Об этом заявил председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, при всех недостатках система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.Медведев рассказал, что как председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию получает много обращений с критикой ЕГЭ, которая отражает реальные проблемы, но показывает, где надо лучше настроить всю процедуру.Процедура должна становиться более удобной, прозрачной и технологичной, но при этом не создавать новых барьеров для учеников, заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасностьВ Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭВ России утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, егэ, образование в россии, новости, экзамены