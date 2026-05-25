Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева
2026-05-25T09:07
ЕГЭ нужно совершенствовать и устранять в нем слабые стороны – Медведев

09:07 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать. Об этом заявил председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Отмена ЕГЭ лишь вернет нас к старым проблемам: неравенству возможностей, субъективности оценок при поступлении, включая взятки, зависимости от места, где человек родился и учился в школе. Поэтому ЕГЭ нужно совершенствовать – вдумчиво, без кампанейщины. Важно сохранить и развивать сильные стороны системы, последовательно устранять слабые", – цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, при всех недостатках система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.
Медведев рассказал, что как председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию получает много обращений с критикой ЕГЭ, которая отражает реальные проблемы, но показывает, где надо лучше настроить всю процедуру.
Процедура должна становиться более удобной, прозрачной и технологичной, но при этом не создавать новых барьеров для учеников, заключил он.
