https://crimea.ria.ru/20260525/novyy-khersones-posetili-pochti-5-millionov-chelovek-1156308519.html

"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек

"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек - РИА Новости Крым, 25.05.2026

"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T20:48

2026-05-25T20:48

2026-05-25T20:48

новый херсонес

севастополь

мария литовко

новости севастополя

музеи крыма

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148639932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c09454541e1c3badb730c45d92135e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Краснодар в пресс-центре РИА Новости Крым.Как отметила Литовко, этот музейно-храмовый комплекс станет важной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", который получит статус национального. Этот маршрут на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа."Новый Херсонес" – это переплетение исторических, религиозных смыслов. Каждый, кто оказывается на этой площадке, чувствует особую благодать", – добавила она."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра "Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, севастополь, мария литовко, новости севастополя, музеи крыма, туризм в крыму