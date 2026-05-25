Рейтинг@Mail.ru
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/novyy-khersones-posetili-pochti-5-millionov-chelovek-1156308519.html
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек - РИА Новости Крым, 25.05.2026
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T20:48
2026-05-25T20:48
новый херсонес
севастополь
мария литовко
новости севастополя
музеи крыма
туризм в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148639932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c09454541e1c3badb730c45d92135e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Краснодар в пресс-центре РИА Новости Крым.Как отметила Литовко, этот музейно-храмовый комплекс станет важной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", который получит статус национального. Этот маршрут на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа."Новый Херсонес" – это переплетение исторических, религиозных смыслов. Каждый, кто оказывается на этой площадке, чувствует особую благодать", – добавила она."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра "Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148639932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_067c56c9d380bc2e285785566fb19e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый херсонес, севастополь, мария литовко, новости севастополя, музеи крыма, туризм в крыму
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек

Почти 5 миллионов человек посетили "Новый Херсонес" за время работы комплекса – власти

20:48 25.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Краснодар в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Комплекс "Новый Херсонес открылся в 2024 году, его уже посетили почти пять миллионов человек", - сказала замгубернатора.
Как отметила Литовко, этот музейно-храмовый комплекс станет важной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", который получит статус национального. Этот маршрут на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа.
"Новый Херсонес" – это переплетение исторических, религиозных смыслов. Каждый, кто оказывается на этой площадке, чувствует особую благодать", – добавила она.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви
В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
 
Новый ХерсонесСевастопольМария ЛитовкоНовости СевастополяМузеи КрымаТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети
22:43Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:42В Крыму объявлена ракетная опасность
22:37Ограничение движения поездов через Джанкой: оперативная информация
22:21Интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД
22:07Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке
21:54Лавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по Киеву
21:37В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа
21:22В центре Симферополя на день перекроют улицу
21:07В Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис
20:48"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек
20:37Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру
20:23В Севастополе на день запретят продажу алкоголя
20:05В Крыму за год пропали более 180 несовершеннолетних – как их ищут
19:51В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
19:39Поверит ли Россия: зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждал – мнение
19:22В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
19:10В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
18:55В России вдвое увеличили лимит сверхурочной работы
18:38Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон
Лента новостейМолния