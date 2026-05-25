https://crimea.ria.ru/20260525/novyy-khersones-posetili-pochti-5-millionov-chelovek-1156308519.html
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек - РИА Новости Крым, 25.05.2026
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T20:48
2026-05-25T20:48
2026-05-25T20:48
новый херсонес
севастополь
мария литовко
новости севастополя
музеи крыма
туризм в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148639932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c09454541e1c3badb730c45d92135e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Краснодар в пресс-центре РИА Новости Крым.Как отметила Литовко, этот музейно-храмовый комплекс станет важной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", который получит статус национального. Этот маршрут на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа."Новый Херсонес" – это переплетение исторических, религиозных смыслов. Каждый, кто оказывается на этой площадке, чувствует особую благодать", – добавила она."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир и Анна: в Новом Херсонесе пройдет молодежная неделя о любви В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра "Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148639932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_067c56c9d380bc2e285785566fb19e88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый херсонес, севастополь, мария литовко, новости севастополя, музеи крыма, туризм в крыму
"Новый Херсонес" посетили почти 5 миллионов человек
Почти 5 миллионов человек посетили "Новый Херсонес" за время работы комплекса – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили почти пять миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Краснодар в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Комплекс "Новый Херсонес открылся в 2024 году, его уже посетили почти пять миллионов человек", - сказала замгубернатора.
Как отметила Литовко, этот музейно-храмовый комплекс станет важной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства"
, который получит статус национального. Этот маршрут на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа.
"Новый Херсонес" – это переплетение исторических, религиозных смыслов. Каждый, кто оказывается на этой площадке, чувствует особую благодать", – добавила она.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: