Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
За сутки на линии боевого соприкосновения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, освободили населенный пункт, улучшили положение по переднему краю и ликвидировали... РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За сутки на линии боевого соприкосновения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, освободили населенный пункт, улучшили положение по переднему краю и ликвидировали 1135 украинских солдат. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику врага в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ - свыше 180 солдат, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили формирования трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - более 170 военных, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожила две механизированные, аэромобильную бригаду, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований - свыше 290 боевиков, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Войска группировки войск "Днепр" уничтожили формирования двух механизированных бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее Вооруженные силы России освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1200 боевиков, более 30 единиц тяжелой бронетехники, 800 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает - стало известно об активном продвижении в ДНРНовости СВО: армия России продвигается по всей линии фронтаНочью над Крымом и другими регионами России уничтожили 33 дрона ВСУ
