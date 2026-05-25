Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За сутки на линии боевого соприкосновения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, освободили населенный пункт, улучшили положение по переднему краю и ликвидировали 1135 украинских солдат. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику врага в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ - свыше 180 солдат, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Уничтожили формирования трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - более 170 военных, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны РФ на 25 мая 2026 годаСводка Минобороны РФ на 25 мая 2026 года
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожила две механизированные, аэромобильную бригаду, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований - свыше 290 боевиков, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Войска группировки войск "Днепр" уничтожили формирования двух механизированных бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее Вооруженные силы России освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1200 боевиков, более 30 единиц тяжелой бронетехники, 800 беспилотников.
