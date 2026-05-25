Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/na-trasse-tavrida-v-krymu-mogut-povysit-skorost-do-110-kmch-1156309810.html
На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч - РИА Новости Крым, 25.05.2026
На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет издание "Коммерсант" со... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T15:49
2026-05-25T15:50
крым
новости крыма
трасса таврида
росавтодор
дороги крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f11d67771ac123d84089bda7d781e870.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на госкомпанию "Автодор".Сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч. Ключевое условие для увеличения допустимой скорости — это установка стационарного освещения. Необходимые работы уже ведутся, отметили в компании.С начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, отмечает издание.По данным "Автодора", сейчас 33% всей сети госкомпании функционирует "в повышенном" скоростном режиме. В планах также повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 "Украина" и на М-4 "Дон" после завершения реконструкции.Ранее сообщалось, что с 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн ввели повышенный скоростной режим.Также сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделюПо шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в КрымуНа каких трассах могут тренироваться велосипедисты - эксперт
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278088_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a21e02c9a0ca0a5f6c32342a2df70aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, трасса таврида, росавтодор, дороги крыма
На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч

В Крыму на участках трассы "Таврида" могут повысить скорость до 110 км/ч

15:49 25.05.2026 (обновлено: 15:50 25.05.2026)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на госкомпанию "Автодор".
Сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч. Ключевое условие для увеличения допустимой скорости — это установка стационарного освещения. Необходимые работы уже ведутся, отметили в компании.

"С 2021 года мы начали вводить на наших дорогах режим 110 км/ч. Это дает положительные результаты. Работу эту мы продолжаем и планируем к концу года на большом участке дороги "Таврида" также повысить режим до 110 км/ч", - сообщает "Автодор".

С начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, отмечает издание.
По данным "Автодора", сейчас 33% всей сети госкомпании функционирует "в повышенном" скоростном режиме. В планах также повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 "Украина" и на М-4 "Дон" после завершения реконструкции.
Ранее сообщалось, что с 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн ввели повышенный скоростной режим.
Также сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму
На каких трассах могут тренироваться велосипедисты - эксперт
 
КрымНовости КрымаТрасса ТавридаРосавтодорДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности
17:50Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
17:40Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
17:31В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
17:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:07Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
16:54Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
16:38Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
16:36В Севастополе закрыли рейд
16:16На какие преступления идут подростки в Крыму – данные СК
16:00Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово
15:49На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
15:38В Ялте при поддержке ПСБ прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"
15:30Купальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
Лента новостейМолния