На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
15:49 25.05.2026 (обновлено: 15:50 25.05.2026)
Трасса "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на госкомпанию "Автодор".
Сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч. Ключевое условие для увеличения допустимой скорости — это установка стационарного освещения. Необходимые работы уже ведутся, отметили в компании.
"С 2021 года мы начали вводить на наших дорогах режим 110 км/ч. Это дает положительные результаты. Работу эту мы продолжаем и планируем к концу года на большом участке дороги "Таврида" также повысить режим до 110 км/ч", - сообщает "Автодор".
С начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, отмечает издание.
По данным "Автодора", сейчас 33% всей сети госкомпании функционирует "в повышенном" скоростном режиме. В планах также повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 "Украина" и на М-4 "Дон" после завершения реконструкции.
Ранее сообщалось, что с 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн ввели повышенный скоростной режим.
Также сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.
