https://crimea.ria.ru/20260525/na-trasse-tavrida-v-krymu-mogut-povysit-skorost-do-110-kmch-1156309810.html

На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч

На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч - РИА Новости Крым, 25.05.2026

На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч

Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет издание "Коммерсант" со... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T15:49

2026-05-25T15:49

2026-05-25T15:50

крым

новости крыма

трасса таврида

росавтодор

дороги крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f11d67771ac123d84089bda7d781e870.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на госкомпанию "Автодор".Сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч. Ключевое условие для увеличения допустимой скорости — это установка стационарного освещения. Необходимые работы уже ведутся, отметили в компании.С начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, отмечает издание.По данным "Автодора", сейчас 33% всей сети госкомпании функционирует "в повышенном" скоростном режиме. В планах также повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 "Украина" и на М-4 "Дон" после завершения реконструкции.Ранее сообщалось, что с 13 апреля на ряде участков трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева" для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн ввели повышенный скоростной режим.Также сообщалось, что в период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделюПо шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в КрымуНа каких трассах могут тренироваться велосипедисты - эксперт

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, трасса таврида, росавтодор, дороги крыма