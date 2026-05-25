На Солнце произошла серия мощных взрывов - РИА Новости Крым, 25.05.2026
На Солнце произошла серия мощных взрывов
На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отмечают, что угрозы для Земли такие вспышки не несут. Однако подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья.По словам специалистов вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне по расчетам пока держится в диапазоне 5-10 %, что для текущего состояния активности является низким значением.20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце. А уже в среду должен начаться период, когда некоторое время не будут происходить вспышки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне: это новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров в каталогах, а также недавно ушедшая туда группа 4436, неожиданно возобновившая активность", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что угрозы для Земли такие вспышки не несут. Однако подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья.
По словам специалистов вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне по расчетам пока держится в диапазоне 5-10 %, что для текущего состояния активности является низким значением.
20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце. А уже в среду должен начаться период, когда некоторое время не будут происходить вспышки.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
