На Солнце произошла серия мощных взрывов
На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T12:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отмечают, что угрозы для Земли такие вспышки не несут. Однако подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья.По словам специалистов вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне по расчетам пока держится в диапазоне 5-10 %, что для текущего состояния активности является низким значением.20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце. А уже в среду должен начаться период, когда некоторое время не будут происходить вспышки.
солнце, вспышки на солнце, новости, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран
На Солнце на выходных произошла серия крупных взрывов