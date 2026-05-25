На какие преступления идут подростки в Крыму – данные СК

2026-05-25T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За три месяца текущего года рассмотрено 70 сообщений о противоправных действиях подростков, возбуждено 32 уголовных дела. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.По его словам, какого-либо перекоса по криминализации подростков в отдельных крымских регионах не наблюдается, однако в больших городах, таких как Симферополь, Ялта, Керчь и Севастополь, преступлений, что логично, фиксируется больше.Чаще всего подростки привлекаются за мошенничество в связи с использованием найденных банковских карт, за кражи и незаконный оборот наркотиков: несовершеннолетние "работают" закладчиками и курьерами по заданию неизвестных кураторов из соцсетях, отметил генерал-лейтенант.Также правоохранители выявляют немало фактов вовлечения детей в преступления: взрослые передают им управление автомобилем или мотоциклом, а те совершают на них ДТП, добавил он.При этом Терентьев также назвал тревожным сигналом жестокое использование неокрепших умов украинскими кураторами, когда школьники идут на преступления по заданию спецслужб киевского режима.Так, подростки становятся дропперами и посредниками, которые забирают деньги у обманутых мошенниками людей, обманывают пожилых людей, выманивая деньги, в том числе, и при помощи схемы "ваш родственник попал в ДТП".Чаще всего закон нарушают юноши в возрасте 14-17 лет, обратил внимание Терентьев, уточнив, что детям в таком возрасте хочется "легких" денег.Есть эпизоды, когда подростки по заданию украинских агентов с целью дестабилизации ситуации в нашей стране поджигают релейные шкафы, устраивают диверсии на железной дороге и в других общественных и стратегических важных местах, напомнил он.В период летних школьных каникул активизируются дистанционные мошенники, обманывающие желающих подработать детей и подростков, рассказывал ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.Ранее член Общественно-экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Юрий Платицын высказал мнение, что трудные подростки с систематическим деструктивным поведением, в том числе агрессивным, должны на постоянной основе и индивидуальном порядке контролироваться специалистами в школах. А если это невозможно, то обучаться в специализированных учреждениях.Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков наметился в стране впервые за долгое время, доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской областиВ Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки УкраиныВ базе дропперов – 1,2 млн человек: что это и чем опасно

