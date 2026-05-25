Митрополита Илариона задержали в Чехии

Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева), его подозревают в хранении наркотиков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева), его подозревают в хранении наркотиков. Об этом со ссылкой на одного из его помощников пишет РИА Новости.Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.По словам помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

