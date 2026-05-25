Митрополита Илариона задержали в Чехии - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева), его подозревают в хранении наркотиков. Об этом со ссылкой на одного из его помощников пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T13:20
В Чехии задержали митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева), его подозревают в хранении наркотиков. Об этом со ссылкой на одного из его помощников пишет РИА Новости.
Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
"В 10.30 начался допрос Владыки (митрополита Илариона – ред.) при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления - хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали у него все личные вещи", - сказал помощник.
По словам помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.
