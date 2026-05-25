Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал
Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал
2026-05-25T09:37
Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Акции устрашения против российских ученых обречены на провал, РФ в состоянии защитить своих граждан. Об этом заявил председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя дело археолога Александра Бутягина.
"Осторожность и предусмотрительность им (ученым РФ – ред.), безусловно, не помешают. Но акции устрашения против них обречены на провал. Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. А для врагов у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме", - цитирует Медведева РИА Новости.
Как отметил зампредседателя Совбеза РФ, шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники стали "фирменным стилем" врагов России. В такой обстановке РФ уделяет повышенное внимание безопасности своих граждан, тем более талантливых ученых, указал он.
При этом важно, чтобы такие меры защиты ученых не ограничивали их работу, подчеркнул Медведев.
"Если поместить ученых в подобие "золотой клетки", контролировать каждый их шаг за пределы страны, это станет исполнением мечты тех, кто всеми силами пытается изолировать российскую науку, запугать ее лучших представителей", – пояснил зампред Совбеза.
Дело Александра Бутягина
Российского археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.
25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.
28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.
После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.
