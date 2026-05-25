https://crimea.ria.ru/20260525/medvedev-o-dele-butyagina-aktsii-ustrasheniya-uchenykh-rf-obrecheny-na-proval-1156294357.html

Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал

Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал

Акции устрашения против российских ученых обречены на провал, РФ в состоянии защитить своих граждан. Об этом заявил председатель президиума совета при... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T09:37

2026-05-25T09:37

2026-05-25T09:37

крым

новости крыма

дмитрий медведев

александр бутягин

наука и технологии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645584_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_16609602346d8e104d5456a152b2c0f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Акции устрашения против российских ученых обречены на провал, РФ в состоянии защитить своих граждан. Об этом заявил председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя дело археолога Александра Бутягина.Как отметил зампредседателя Совбеза РФ, шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники стали "фирменным стилем" врагов России. В такой обстановке РФ уделяет повышенное внимание безопасности своих граждан, тем более талантливых ученых, указал он.При этом важно, чтобы такие меры защиты ученых не ограничивали их работу, подчеркнул Медведев.Дело Александра БутягинаРоссийского археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина задержали в декабре 2025 года на территории Польши по запросу Украины. Киев обвинил ученого в "проведении незаконных археологических поисков в Крыму" и "уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей). Генпрокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Суд в Варшаве отправил Бутягина под арест на время расследования. 18 марта окружной суд польской столицы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.В Кремле и МИД России назвали действия против Бутягина правовым произволом и заявили, что добьются освобождения ученого. В поддержку археолога выступило научное сообщество, многочисленные государственные институции и общественные организации.25 марта 2026 года о деле российского археолога высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре. Путин отметил, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще в советское время, и подчеркнул, что все работы он всегда проводил по договоренности с властями.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Вместе с археологом на родину смогла вернуться супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.После освобождения Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"По-шпионски" и с закрытыми глазами – как происходил обмен БутягинаРаботал по памяти: Бутягин в польской тюрьме написал научные труды и рассказыАрхеолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дмитрий медведев, александр бутягин, наука и технологии