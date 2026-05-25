https://crimea.ria.ru/20260525/lavrov-po-porucheniyu-putina-proinformiroval-ssha-o-nachale-sistemnykh-udarov-po-kievu-1156320341.html

Лавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по Киеву

2026-05-25T21:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения системных ударов по центрам принятия решений на Украине и, в частности, в Киеве.Глава российского внешнеполитического ведомства официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории армия России приступает к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений, сказано в сообщении МИД РФ в МАКС.США, а также другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.Лавров и Рубио также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, добавили в ведомстве.Ранее в понедельник МИД России распространил заявление, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.

