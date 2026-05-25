Купальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня

2026-05-25T15:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Анапе с 1 июня откроется купальный сезон после ликвидации ЧС с танкерами, он продлится до 30 сентября. Об этом сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова.Отсыпка остальной пляжной территории чистым песком продолжается. По словам Масловой, в ближайшее время начнутся работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего пользователи приступят к установке пляжной инфраструктуры.Ранее сообщалось, что в Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

