Купальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня
В Анапе с 1 июня откроется купальный сезон после ликвидации ЧС с танкерами, он продлится до 30 сентября. Об этом сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T15:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Анапе с 1 июня откроется купальный сезон после ликвидации ЧС с танкерами, он продлится до 30 сентября. Об этом сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова.
"Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры", - проинформировала она.
Отсыпка остальной пляжной территории чистым песком продолжается. По словам Масловой, в ближайшее время начнутся работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего пользователи приступят к установке пляжной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
