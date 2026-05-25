Крымский мост - обстановка на утро понедельника
2026-05-25T08:23
Крымский мост свободен для проезда в обе стороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен и со стороны Керчи, и с Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении по состоянию на 8 утра.
Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.
