Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству
Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Состязания проходили в Сочи, в них приняли участие спортсмены из 50 субъектов РФ. Ранее свастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе. В главном старте страны приняли участие около 300 спортсменов из 51 субъекта России. Спортсменка Дарья Крапивина завоевала золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером в весовой категории 66 кг среди мужчин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаваниюСевастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФС флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Состязания проходили в Сочи, в них приняли участие спортсмены из 50 субъектов РФ.
"Поздравляю нашу землячку и Крымскую федерацию ММА с этой блестящей победой. Особые слова благодарности тренеру Дарьи – Павлу Степанову. Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта. Так держать!"№, - написал Аксенов в своих соцсетях.
Ранее свастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе. В главном старте страны приняли участие около 300 спортсменов из 51 субъекта России. Спортсменка Дарья Крапивина завоевала золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером в весовой категории 66 кг среди мужчин.
