Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству
Крымчанка Дарья Кузнецова выиграла чемпионат России по смешанному единоборству
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
© Канал Сергея Аксенова в МАКСКрымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству
Состязания проходили в Сочи, в них приняли участие спортсмены из 50 субъектов РФ.
"Поздравляю нашу землячку и Крымскую федерацию ММА с этой блестящей победой. Особые слова благодарности тренеру Дарьи – Павлу Степанову. Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта. Так держать!"№, - написал Аксенов в своих соцсетях.
Ранее свастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе. В главном старте страны приняли участие около 300 спортсменов из 51 субъекта России. Спортсменка Дарья Крапивина завоевала золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером в весовой категории 66 кг среди мужчин.
Читайте также на РИА Новости Крым: