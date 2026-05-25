Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Состязания проходили в Сочи, в них приняли участие спортсмены из 50 субъектов РФ. Ранее свастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе. В главном старте страны приняли участие около 300 спортсменов из 51 субъекта России. Спортсменка Дарья Крапивина завоевала золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером в весовой категории 66 кг среди мужчин.

