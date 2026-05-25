Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
В Севастополе ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 25.05.2026
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил губернатор города Михаил Развожаев.При этом, по докладу первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина, запасы топлива для города закуплены и имеются в полном объеме для обеспечения города."Существует проблема логистического характера. На материке сформированы (запасы – ред.), то есть там топливо есть в достаточном количестве. С коллегами из республики Крым мы работаем, в ближайшее время постараемся эту ситуацию переломить в лучшую сторону", - доложил он.Развожаев отметил, что поставки топлива в город ожидаются сегодня, но ограничения будут действовать до стабилизации запасов на всех заправочных станциях.При этом для специальных служб на отдельных автозаправочных станциях топливо будет отпускаться без ограничений.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.Также ограничения на отпуск топлива в одни руки были введены в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
