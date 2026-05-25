Рейтинг@Mail.ru
Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/kogda-v-sevastopole-snimut-ogranicheniya-na-prodazhu-topliva--1156305575.html
Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
В Севастополе ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T14:11
2026-05-25T14:11
бензин
топливо
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_340de3ec9821f678c979fb56f7485a00.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил губернатор города Михаил Развожаев.При этом, по докладу первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина, запасы топлива для города закуплены и имеются в полном объеме для обеспечения города."Существует проблема логистического характера. На материке сформированы (запасы – ред.), то есть там топливо есть в достаточном количестве. С коллегами из республики Крым мы работаем, в ближайшее время постараемся эту ситуацию переломить в лучшую сторону", - доложил он.Развожаев отметил, что поставки топлива в город ожидаются сегодня, но ограничения будут действовать до стабилизации запасов на всех заправочных станциях.При этом для специальных служб на отдельных автозаправочных станциях топливо будет отпускаться без ограничений.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.Также ограничения на отпуск топлива в одни руки были введены в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0079c05a75935fccc6dabfbd3c69bf4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива

В Севастополе ограничения на продажу топлива снимут после пополнения запасов в городе

14:11 25.05.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБензин в канистрах
Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом, по докладу первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина, запасы топлива для города закуплены и имеются в полном объеме для обеспечения города.
"Существует проблема логистического характера. На материке сформированы (запасы – ред.), то есть там топливо есть в достаточном количестве. С коллегами из республики Крым мы работаем, в ближайшее время постараемся эту ситуацию переломить в лучшую сторону", - доложил он.
Развожаев отметил, что поставки топлива в город ожидаются сегодня, но ограничения будут действовать до стабилизации запасов на всех заправочных станциях.
"Логика такая: пока не восполнятся запасы, на территории города ограничения будут продолжаться … Не на всех станциях будет полный ассортимент, но тем не менее топливо в городе есть, и оно продолжает поставляться",- сказал он.
При этом для специальных служб на отдельных автозаправочных станциях топливо будет отпускаться без ограничений.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.
В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.
Также ограничения на отпуск топлива в одни руки были введены в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливоСевастопольНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
15:00Брифинг руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
14:17Россия нанесла удар по военным аэродромам Украины
14:11Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
13:58В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей
13:53Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
13:48Российские бойцы освободили Добропасово в Днепропетровской области
13:41Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
13:30Судак частично обесточен
13:20Митрополита Илариона задержали в Чехии
13:09В Севастополе возобновили движение катеров через бухту
13:00ФСБ предотвратила теракт на газовозе
13:00Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
12:51В сгоревшем доме в Алуште найден погибший
12:29Путин рассказал о беспрецедентных вызовах для экономики в мире
Лента новостейМолния