Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт
В Восточном Крыму необходимо развивать нетрадиционные виды активного туризма и отдыха и соответствующую инфраструктуру. Это в том числе даст толчок развитию... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T06:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым.
В Восточном Крыму необходимо развивать нетрадиционные виды активного туризма и отдыха и соответствующую инфраструктуру. Это в том числе даст толчок развитию санаторно-курортной сферы и турпотока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. Вернадского Наталья Страчкова.
По словам Страчковой, в общем объеме туристского потока в Крым за 2025 год, который составил 6,9 миллионов человек, на Восточный Крым пришлось 14%.
"Не могу сказать, что это значительный показатель... Есть потенциал для этого, но он (район – ред.) пока используется недостаточно. Не потому, что плохой, а потому что проблема инфраструктурного освоения региона тормозит активное развитие туристской отрасли", – сказала Страчкова.
При этом Ленинский район самый большой по площади в республике, заметила она.
"А это и два моря (Черное и Азовское – ред.), и разнообразие туристических услуг, и возможность сочетать активный отдых, экологический туризм и оздоровление... А в перспективе здесь интересно инвесторам сформирование современных санаторно-курортных комплексов", – добавила Страчкова.
А значит, в этом районе следует развивать разные виды активного туризма, создавая новые маршруты, форматы и тематику экскурсии, ориентируясь на природные и историко-культурные богатства полуострова в этом месте, считает она.
"Это озеро Чокрак, которое всегда было интересно. Оно отличается уникальным составом лечебных грязей. Это возможность организовывать здесь природно-познавательные экскурсионные программы в периоды цветения, например, диких тюльпанов. И это не только Опук, а весь Ленинский район, который может быть точкой роста интереса как событийного туризма, так и познавательного. Это три особо охраняемых природных территории", – сказала Страчкова.
По ее мнению, в этом районе Крыма есть возможность развивать и такие нетрадиционные для массового туризма виды занятий, как, например, орнитологический туризм.
"Тот же берд-вотчинг (наблюдение за птицами – ред.), например, как мы говорим это в современной интерпретации. Это начало Большой Крымской тропы, которая тоже будет обустраиваться, и определенные участки для такого вида туризма, в первую очередь экологического, могут быть перспективны", – добавила Страчкова.
Также, по ее мнению, здесь следует формировать уникальные туристские программы в рамках археологического либо палеонтологического туризма.
"Когда сами туристы могут поучаствовать в каких-то видах деятельности, в тех же раскопах, найти что-то для себя интересное, какой-то артефакт и привезти домой, получить эмоции, впечатления – это уже отлично", – поделилась мнением Страчкова.
По слова Страчковой, в Восточном Крыму уже растут цены на недвижимость, что обусловлено прежде всего тем, что Керчь становится интересной с позиции активной туристической деятельности.
"Если мы говорим о самой Керчи, а не в целом о Ленинском районе, то это всегда был военно-исторический туризм. Сейчас это археологический туризм. В период строительства Крымского моста здесь нашли уникальные артефакты, и эта работа продолжается", – сказала Страчкова.
Места концентрации исторических объектов, памятников, связанных в основном с историей греческой колонизации и другими периодами, является основой возрождающегося ныне маршрута Межрегионального "Золотое кольцо Боспорского царства", которое также обещает привлечь туриста в регион.
