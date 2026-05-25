https://crimea.ria.ru/20260525/kakie-vidy-turizma-sleduet-razvivat-v-vostochnom-krymu-i-zachem--ekspert-1156204001.html

Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт

Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт

В Восточном Крыму необходимо развивать нетрадиционные виды активного туризма и отдыха и соответствующую инфраструктуру. Это в том числе даст толчок развитию... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T06:02

2026-05-25T06:02

2026-05-25T06:02

крым

кфу (крымский федеральный университет)

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

мнения

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110454/15/1104541509_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ba4f6ee2820335414762870b6c0ceb88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Восточном Крыму необходимо развивать нетрадиционные виды активного туризма и отдыха и соответствующую инфраструктуру. Это в том числе даст толчок развитию санаторно-курортной сферы и турпотока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. Вернадского Наталья Страчкова.По словам Страчковой, в общем объеме туристского потока в Крым за 2025 год, который составил 6,9 миллионов человек, на Восточный Крым пришлось 14%.При этом Ленинский район самый большой по площади в республике, заметила она."А это и два моря (Черное и Азовское – ред.), и разнообразие туристических услуг, и возможность сочетать активный отдых, экологический туризм и оздоровление... А в перспективе здесь интересно инвесторам сформирование современных санаторно-курортных комплексов", – добавила Страчкова.А значит, в этом районе следует развивать разные виды активного туризма, создавая новые маршруты, форматы и тематику экскурсии, ориентируясь на природные и историко-культурные богатства полуострова в этом месте, считает она."Это озеро Чокрак, которое всегда было интересно. Оно отличается уникальным составом лечебных грязей. Это возможность организовывать здесь природно-познавательные экскурсионные программы в периоды цветения, например, диких тюльпанов. И это не только Опук, а весь Ленинский район, который может быть точкой роста интереса как событийного туризма, так и познавательного. Это три особо охраняемых природных территории", – сказала Страчкова.По ее мнению, в этом районе Крыма есть возможность развивать и такие нетрадиционные для массового туризма виды занятий, как, например, орнитологический туризм.Также, по ее мнению, здесь следует формировать уникальные туристские программы в рамках археологического либо палеонтологического туризма."Когда сами туристы могут поучаствовать в каких-то видах деятельности, в тех же раскопах, найти что-то для себя интересное, какой-то артефакт и привезти домой, получить эмоции, впечатления – это уже отлично", – поделилась мнением Страчкова.По слова Страчковой, в Восточном Крыму уже растут цены на недвижимость, что обусловлено прежде всего тем, что Керчь становится интересной с позиции активной туристической деятельности.Места концентрации исторических объектов, памятников, связанных в основном с историей греческой колонизации и другими периодами, является основой возрождающегося ныне маршрута Межрегионального "Золотое кольцо Боспорского царства", которое также обещает привлечь туриста в регион.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году Традиции и новые хиты – куда едут крымчане отдыхать за рубеж Курортный сезон в Туапсе должен открыться вовремя – Куренков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, мнения, новости крыма