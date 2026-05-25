Рейтинг@Mail.ru
Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/kakie-prestupleniya-protiv-detey-sovershayut-v-krymu--statistika-sk-1156306057.html
Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
Половые преступления преобладают в перечне других правонарушений в отношении детей в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T15:04
2026-05-25T15:04
преступность
дети
владимир терентьев
гсу ск россии по крыму и севастополю
закон и право
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/65/1118256584_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_0e1b499e3ded67bad0df0925d86d0818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Половые преступления преобладают в перечне других правонарушений в отношении детей в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.По информации Терентьева, годом ранее СК в Крыму рассмотрел немногим больше тысячи сообщений о противоправных деяниях против несовершеннолетних.В 2025 году в Крыму количество преступлений против детей по сравнению с 2024-м годом уменьшилось почти в полтора раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенкаСевастопольца будут судить за растление малолетних"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/65/1118256584_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_166497f226775443a8687e0f93c43187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
преступность, дети, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, новости крыма, крым
Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК

В Крыму против детей чаще всего совершают половые преступления - СК

15:04 25.05.2026
 
© Depositphotos.com Ryanking999Девушка закрыла лицо руками
Девушка закрыла лицо руками - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Depositphotos.com Ryanking999
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Половые преступления преобладают в перечне других правонарушений в отношении детей в Крыму. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.
"За первый квартал этого года – почти 350 сообщений, из них возбуждено 134 уголовных дела. Негативной динамики по росту преступности против детей из года в год нет. Если говорить о характере преступлений, то, как и прежде, преобладают половые преступления, которые совершаются близкими людьми или посредством соцсетей", - сообщил он.
По информации Терентьева, годом ранее СК в Крыму рассмотрел немногим больше тысячи сообщений о противоправных деяниях против несовершеннолетних.
В 2025 году в Крыму количество преступлений против детей по сравнению с 2024-м годом уменьшилось почти в полтора раза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
Севастопольца будут судить за растление малолетних
"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
 
ПреступностьдетиВладимир ТерентьевГСУ СК России по Крыму и СевастополюЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
15:00Брифинг руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
14:17Россия нанесла удар по военным аэродромам Украины
14:11Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
13:58В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей
13:53Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
13:48Российские бойцы освободили Добропасово в Днепропетровской области
13:41Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
13:30Судак частично обесточен
13:20Митрополита Илариона задержали в Чехии
13:09В Севастополе возобновили движение катеров через бухту
13:00ФСБ предотвратила теракт на газовозе
13:00Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
12:51В сгоревшем доме в Алуште найден погибший
12:29Путин рассказал о беспрецедентных вызовах для экономики в мире
Лента новостейМолния