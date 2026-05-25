Как детей вовлекают в мошеннические схемы под видом работы в летний период - РИА Новости Крым, 25.05.2026

В период летних школьных каникул активизируются дистанционные мошенники, обманывающие желающих подработать детей и подростков. В какие схемы чаще всего попадают РИА Новости Крым, 25.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В период летних школьных каникул активизируются дистанционные мошенники, обманывающие желающих подработать детей и подростков. В какие схемы чаще всего попадают несовершеннолетние, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин."Сезонность, связанная с детьми, она еще и про желание заработать. То есть – сдал экзамен, первые два месяца хочется где-то заработать денег. Хорошо, если это просто постоять, пособирать бургеры. Хуже, если это продать кому-то карту или заполнять какие-нибудь карточки маркетплейсе", – отметил он.Очень часто детям попадается "легкая" работа, когда мошенники предлагают несовершеннолетним приобрести карту какого-либо банка для проведения сомнительных банковских переводов (дропперство). По информации гостя эфира, существуют сайты в Даркнете (сегмент интернета, который скрыт из общего доступа – ред.), где детям от 14 лет предлагают купить карту какого-то конкретного банка, по определенной цене.За подобную деятельность предусмотрена серьезная ответственность, в том числе и уголовная, напомнил он."Активно рекламируется курьерство. Я лично видел в Telegram-каналах, где продают карты, так же объявления: "Курьер в городе таком-то". Есть курьеры, которые забирают, условно, наличные деньги и несут их в какие-то банкоматы, а есть курьеры, которые занимаются в том числе наркотиками", – предупредил эксперт.Дети и подростки особенно подвержены вовлечению в мошеннические схемы по причине отсутствия у них критического мышления, разъяснил он."Всему, что они увидели в ярком ролике в Интернете, верят по умолчанию", – сказал Игорь Серегин.Гость студии напомнил, что наилучшим способом защиты от мошенников является минимизация контактов с ними."Минимум коммуникации с незнакомыми. Универсальное правило – не верить тому, кого не видите. То есть, кто бы вам ни звонил: из банка, Федеральной службы безопасности, Роспотребнадзора, откуда угодно", – констатировал он.

каникулы, мошенничество, дети, совет эксперта, новости крыма, общество