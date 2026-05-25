https://crimea.ria.ru/20260525/interes-rebenka-k-bankovskim-kartam-yavlyaetsya-trevozhnym-signalom--mvd-1156295222.html

Интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД

Интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД

Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит "ненадолго дать телефон" - это повод насторожиться. Об... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T22:21

2026-05-25T22:21

2026-05-25T22:21

новости

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

дети

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит "ненадолго дать телефон" - это повод насторожиться. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.В ведомстве рассказали, что в одном из недавних случаев злоумышленники связались с ребенком в игровом сообществе, сообщили о якобы выигранном денежном призе и под предлогом перевода "выигрыша" убедили подростка воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей. Ночью он взял устройства семьи и под диктовку мошенников несколько раз перевел деньги преступникам.Родителям в полиции рекомендуют не оставлять разблокированные устройства и банковские приложения без контроля; объяснять детям недопустимость любых финансовых операций по указанию незнакомцев. Также стоит обращать внимание на резкое изменение поведения ребенка, скрытность при использовании телефона или ночную активность в мессенджерах.Ранее сообщалось, что в период летних школьных каникул активизируются дистанционные мошенники, обманывающие желающих подработать детей и подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники активизировались перед Днем РоссииМошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попастьсяПросто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дети, мошенничество