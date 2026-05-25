Интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД
РИА Новости Крым
Внезапный интерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД

22:21 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит "ненадолго дать телефон" - это повод насторожиться. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В ряде случаев за такими действиями может стоять не детское любопытство, а давление со стороны мошенников, которые используют несовершеннолетних как инструмент для хищения денег", – рассказали в МВД.

В ведомстве рассказали, что в одном из недавних случаев злоумышленники связались с ребенком в игровом сообществе, сообщили о якобы выигранном денежном призе и под предлогом перевода "выигрыша" убедили подростка воспользоваться телефонами и банковскими приложениями родителей. Ночью он взял устройства семьи и под диктовку мошенников несколько раз перевел деньги преступникам.

"Подобные схемы строятся на сочетании социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости", – отметили в пресс-службе.

Родителям в полиции рекомендуют не оставлять разблокированные устройства и банковские приложения без контроля; объяснять детям недопустимость любых финансовых операций по указанию незнакомцев. Также стоит обращать внимание на резкое изменение поведения ребенка, скрытность при использовании телефона или ночную активность в мессенджерах.
Ранее сообщалось, что в период летних школьных каникул активизируются дистанционные мошенники, обманывающие желающих подработать детей и подростков.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
