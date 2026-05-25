ФСБ предотвратила теракт на газовозе

Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T13:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем следовать в Турцию. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.По данным ФСБ, в ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств массой около семи килограммов.Отмечается, что судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах. В Бельгии его продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена.Ранее спецслужбы Украины пытались завербовать жительницу Белгородской области для совершения теракта путем подрыва "живой бомбы" в людном месте. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

Так выглядят мины, прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус". Видео публикует ФСБ. Экипаж уже вернулся на судно после разминирования, оно готово к погрузке.

