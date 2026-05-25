Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт на газовозе - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/fsb-predotvratila-terakt-na-gazovoze--1156302032.html
ФСБ предотвратила теракт на газовозе
ФСБ предотвратила теракт на газовозе - РИА Новости Крым, 25.05.2026
ФСБ предотвратила теракт на газовозе
Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T13:00
2026-05-25T13:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
теракт
ленинградская область
бельгия
турция
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем следовать в Турцию. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.По данным ФСБ, в ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств массой около семи килограммов.Отмечается, что судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах. В Бельгии его продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена.Ранее спецслужбы Украины пытались завербовать жительницу Белгородской области для совершения теракта путем подрыва "живой бомбы" в людном месте. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчинуСтудентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
ленинградская область
бельгия
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Так выглядят мины, прикрепленные к корпусу газовоза "Аррхениус".
Видео публикует ФСБ. Экипаж уже вернулся на судно после разминирования, оно готово к погрузке. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-05-25T13:00
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00966771fdc4e998747b809ed1b296b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, ленинградская область, бельгия, турция, видео
ФСБ предотвратила теракт на газовозе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем следовать в Турцию. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
2026-05-25T13:00
true
PT0M25S
ФСБ предотвратила теракт на газовозе

ФСБ: предотвращен теракт на газовозе "Аррхениус"

13:00 25.05.2026 (обновлено: 13:20 25.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем следовать в Турцию. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом, министерством обороны и Росгвардией предотвращен террористический акт на судне "Аррхениус" (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств массой около семи килограммов.
"В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах. В Бельгии его продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена.
Ранее спецслужбы Украины пытались завербовать жительницу Белгородской области для совершения теракта путем подрыва "живой бомбы" в людном месте. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиТерактЛенинградская областьБельгияТурция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
15:00Брифинг руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
14:17Россия нанесла удар по военным аэродромам Украины
14:11Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
13:58В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей
13:53Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
13:48Российские бойцы освободили Добропасово в Днепропетровской области
13:41Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
13:30Судак частично обесточен
13:20Митрополита Илариона задержали в Чехии
13:09В Севастополе возобновили движение катеров через бухту
13:00ФСБ предотвратила теракт на газовозе
13:00Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
12:51В сгоревшем доме в Алуште найден погибший
12:29Путин рассказал о беспрецедентных вызовах для экономики в мире
Лента новостейМолния