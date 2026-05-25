ФСБ предотвратила теракт на газовозе

ФСБ: предотвращен теракт на газовозе "Аррхениус"
13:00 25.05.2026 (обновлено: 13:20 25.05.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт на газовозе "Аррхениус", который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и планировал в дальнейшем следовать в Турцию. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом, министерством обороны и Росгвардией предотвращен террористический акт на судне "Аррхениус" (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств массой около семи килограммов.
"В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах. В Бельгии его продержали на стоянке более суток якобы из-за забастовки в порту Антверпена.
Ранее спецслужбы Украины пытались завербовать жительницу Белгородской области для совершения теракта путем подрыва "живой бомбы" в людном месте. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.
