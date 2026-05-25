Двое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара украинских боевиков по Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 25.05.2026
Двое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке

Двое детей и двое взрослых погибли при ударе украинских боевиков по Горловке ДНР

11:35 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара украинских боевиков по Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
22 мая ВСУ атаковали беспилотниками здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики. В результате удара погиб 21 человек, пострадали 42. В ЛНР объявлены дни траура.
10 пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
