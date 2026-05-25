Двое детей и трое взрослых погибли на пожаре в Подмосковье
пожар
московская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
московская область
Двое детей и трое взрослых погибли на пожаре в Подмосковье

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в дачном доме в Подмосковье – СК

11:07 25.05.2026
 
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Павловском Посаде
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Павловском Посаде
© СУ СК России по Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре в частном доме пятерых человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"25 мая текущего года в городском округе Павловский Посад в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Устанавливается очаг и причины пожара.
Ранее в Армянске на севере Крыма пожарные спасли трех человек на пожаре в частном коттедже.
