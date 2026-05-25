https://crimea.ria.ru/20260525/dva-mirnykh-zhitelya-pogibli-v-khersonskoy-oblasti-ot-atak-vsu-1156301211.html

Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ

Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ

В Херсонской области в результате террористических атак киевского режима в минувшие выходные убиты два мирных жителя, десять человек получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T13:00

2026-05-25T13:00

2026-05-25T13:00

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу

обстрелы всу

происшествия

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155188968_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ed7a7120e0ba8c49fa81be83557bf186.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористических атак киевского режима в минувшие выходные убиты два мирных жителя, десять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо."В Великих Копанях удары беспилотников привели к гибели женщины 1963 года рождения и ранению молодого человека 2002 года рождения, женщины 1979 года рождения и мужчины 1978 года рождения", - написал в своем канале в МАКС Сальдо.В Гладковке дрон, ударивший по авто, убил мужчину 1966 года рождения. Также в результате удара по жилому сектору пострадала женщина 1977 года рождения.Из-за атак БПЛА по легковым авто в Алешкинском округе пострадали мужчины 1943, 1946, 1966 и 1982 года рождения. Двоих госпитализировали, одному помощь оказана на месте. В Горностаевке и Каирах ранения получили мужчины 1973 и 1967 годов рождения.В результате атак дронов пострадали жилые дома в Бехтерах, Великой Кардашинке, Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание детского сада в Костогрызове, дорожное покрытие овощного рынка в Великих Копанях, автомобили в Каланчаке, Каховке, Таврийском и Виноградове, а также производственное здание в Новониколаевке. Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Новую Збурьевку, Песчановку, Пойму, Саги и Солонцы.В понедельник утром губернатор Владимир Сальдо сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников 9 муниципальных округов были обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенкаВласти Херсонской области ограничили движение грузовиков в КрымБольшинство округов Херсонской области полностью обесточены

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости сво