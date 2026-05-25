https://crimea.ria.ru/20260525/dva-mirnykh-zhitelya-pogibli-v-khersonskoy-oblasti-ot-atak-vsu-1156301211.html
Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
В Херсонской области в результате террористических атак киевского режима в минувшие выходные убиты два мирных жителя, десять человек получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T13:00
2026-05-25T13:00
2026-05-25T13:00
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155188968_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ed7a7120e0ba8c49fa81be83557bf186.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористических атак киевского режима в минувшие выходные убиты два мирных жителя, десять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо."В Великих Копанях удары беспилотников привели к гибели женщины 1963 года рождения и ранению молодого человека 2002 года рождения, женщины 1979 года рождения и мужчины 1978 года рождения", - написал в своем канале в МАКС Сальдо.В Гладковке дрон, ударивший по авто, убил мужчину 1966 года рождения. Также в результате удара по жилому сектору пострадала женщина 1977 года рождения.Из-за атак БПЛА по легковым авто в Алешкинском округе пострадали мужчины 1943, 1946, 1966 и 1982 года рождения. Двоих госпитализировали, одному помощь оказана на месте. В Горностаевке и Каирах ранения получили мужчины 1973 и 1967 годов рождения.В результате атак дронов пострадали жилые дома в Бехтерах, Великой Кардашинке, Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание детского сада в Костогрызове, дорожное покрытие овощного рынка в Великих Копанях, автомобили в Каланчаке, Каховке, Таврийском и Виноградове, а также производственное здание в Новониколаевке. Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Новую Збурьевку, Песчановку, Пойму, Саги и Солонцы.В понедельник утром губернатор Владимир Сальдо сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников 9 муниципальных округов были обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенкаВласти Херсонской области ограничили движение грузовиков в КрымБольшинство округов Херсонской области полностью обесточены
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155188968_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_2b3b749197779a606e997d21aa39cd39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости сво
Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
В Херсонской области два мирных жителя погибли и 10 пострадали от ударов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористических атак киевского режима в минувшие выходные убиты два мирных жителя, десять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В Великих Копанях удары беспилотников привели к гибели женщины 1963 года рождения и ранению молодого человека 2002 года рождения, женщины 1979 года рождения и мужчины 1978 года рождения", - написал в своем канале в МАКС Сальдо.
В Гладковке дрон, ударивший по авто, убил мужчину 1966 года рождения. Также в результате удара по жилому сектору пострадала женщина 1977 года рождения.
Из-за атак БПЛА по легковым авто в Алешкинском округе пострадали мужчины 1943, 1946, 1966 и 1982 года рождения. Двоих госпитализировали, одному помощь оказана на месте. В Горностаевке и Каирах ранения получили мужчины 1973 и 1967 годов рождения.
В результате атак дронов пострадали жилые дома в Бехтерах, Великой Кардашинке, Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание детского сада в Костогрызове, дорожное покрытие овощного рынка в Великих Копанях, автомобили в Каланчаке, Каховке, Таврийском и Виноградове, а также производственное здание в Новониколаевке. Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Новую Збурьевку, Песчановку, Пойму, Саги и Солонцы.
В понедельник утром губернатор Владимир Сальдо сообщал
, что в результате атаки украинских беспилотников 9 муниципальных округов были обесточены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: