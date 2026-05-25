Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/dron-vsu-atakoval-mashinu-s-semey-v-zaporozhskoy-oblasti-1156304637.html
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
Отец и дочь получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T13:53
2026-05-25T13:53
запорожская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
евгений балицкий
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/19/1156304524_90:0:911:462_1920x0_80_0_0_5ecae535d9d92fe20d11b0ade88e981d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Отец и дочь получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий подчеркнул, что ВСУ целенаправленно били по гражданской машине. Он также рассказал, что семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку. Оба пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, врачи делают все возможное для их спасения. Семье окажут необходимая помощь, добавил Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителейВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской областиВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/19/1156304524_192:0:808:462_1920x0_80_0_0_54a32ee8ce000573d9bcf0896e7d18c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, евгений балицкий, новости сво
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину с семьей - тяжело ранены отец и дочь

13:53 25.05.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Отец и дочь получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Сегодня произошло очередное чудовищное преступление киевского режима против мирного населения. В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автомобиль на автодороге между городом Днепрорудное и пгт Веселое, вблизи села Видножино, тяжелые ранения получили двое — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения", - написал он в своем канале в МАКС.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ целенаправленно били по гражданской машине.
Он также рассказал, что семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку.
Оба пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, врачи делают все возможное для их спасения. Семье окажут необходимая помощь, добавил Балицкий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали Запорожскую область – погибли двое мирных жителей
ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области
ВСУ бьют по побережью Запорожской области: водителей просят воздержаться от поездок
 
Запорожская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияЕвгений БалицкийНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
15:00Брифинг руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
14:17Россия нанесла удар по военным аэродромам Украины
14:11Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
13:58В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей
13:53Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
13:48Российские бойцы освободили Добропасово в Днепропетровской области
13:41Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
13:30Судак частично обесточен
13:20Митрополита Илариона задержали в Чехии
13:09В Севастополе возобновили движение катеров через бухту
13:00ФСБ предотвратила теракт на газовозе
13:00Два мирных жителя погибли в Херсонской области от атак ВСУ
12:51В сгоревшем доме в Алуште найден погибший
12:29Путин рассказал о беспрецедентных вызовах для экономики в мире
Лента новостейМолния