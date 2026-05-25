Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области
Отец и дочь получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T13:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Отец и дочь получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий подчеркнул, что ВСУ целенаправленно били по гражданской машине. Он также рассказал, что семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку. Оба пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, врачи делают все возможное для их спасения. Семье окажут необходимая помощь, добавил Балицкий.
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину с семьей - тяжело ранены отец и дочь
"Сегодня произошло очередное чудовищное преступление киевского режима против мирного населения. В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автомобиль на автодороге между городом Днепрорудное и пгт Веселое, вблизи села Видножино, тяжелые ранения получили двое — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения", - написал он в своем канале в МАКС.
Балицкий подчеркнул, что ВСУ целенаправленно били по гражданской машине.
Он также рассказал, что семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку.
Оба пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, врачи делают все возможное для их спасения. Семье окажут необходимая помощь, добавил Балицкий.
