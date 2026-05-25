Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"ВСУ продолжают террористические атаки на Энергодар и инфраструктуру, связанную с обеспечением работы Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки "ГАЗель", в котором находились сотрудники станции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара. После этого дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство полностью сгорело.
Пострадавших нет. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции, отметили в пресс-службе.
23 мая украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.
17 мая на территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксировали артобстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ. В представительстве станции сообщили, что в результате атаки была повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет.
16 мая украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Дрон ВСУ упал вблизи энергоблоков станции и при падении не сдетонировал.
14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОЗапорожская область
 
