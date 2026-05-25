Дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 25.05.2026
заэс (запорожская атомная электростанция)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, запорожская область
13:41 25.05.2026 (обновлено: 13:42 25.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"ВСУ продолжают террористические атаки на Энергодар и инфраструктуру, связанную с обеспечением работы Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки "ГАЗель", в котором находились сотрудники станции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара. После этого дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство полностью сгорело.
Пострадавших нет. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции, отметили в пресс-службе.
23 мая украинские вооруженные формирования атаковали
беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.
17 мая на территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксировали артобстрел транспортного цеха
станции со стороны ВСУ. В представительстве станции сообщили, что в результате атаки была повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет.
16 мая украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Дрон ВСУ упал вблизи энергоблоков
станции и при падении не сдетонировал.
14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения
в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
