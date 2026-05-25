Часть Херсонской области без света после обстрелов ВСУ
2026-05-25T06:46
2026-05-25T08:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Аварийные отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, добавил Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенкаВСУ ударили по Белгороду - повреждены здания и объекты энергетики
06:46 25.05.2026 (обновлено: 08:23 25.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА", - написал он в своем канале в МАКС.
Аварийные отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.
Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, добавил Сальдо.
Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым
Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка
ВСУ ударили по Белгороду - повреждены здания и объекты энергетики
 
08:55Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
08:46ВСУ ударили из "Града" по Брянщине – погиб мирный житель
08:31В Херсонской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
08:23Крымский мост - обстановка на утро понедельника
08:11173 беспилотника атаковали Крым и еще 13 российских регионов
08:07Президент Сербии Вучич допустил свою скорую отставку
07:53Опасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветы
07:37Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900
07:11Как детей вовлекают в мошеннические схемы под видом работы в летний период
06:58В Крыму началась короткая рабочая неделя
06:46Часть Херсонской области без света после обстрелов ВСУ
06:25ВСУ ударили по Белгороду - повреждены здания и объекты энергетики
06:02Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт
00:01Снова грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 мая
22:33ПВО работает над Крымом
22:14Ж/д станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и в понедельник 25 мая
22:08В Джанкое часть автобусов не выйдет на маршруты - власти
21:30Удар возмездия по Украине и иностранные журналисты в ЛНР – главное за день
20:55Интерес растет: станет ли Крым Меккой велотуризма
