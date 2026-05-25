Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов

Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов

Вопрос борьбы за возвращение музейной коллекции скифского золота продолжает находиться в поле зрения администрации президента России и Министерства культуры РФ.

2026-05-25T14:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вопрос борьбы за возвращение музейной коллекции скифского золота продолжает находиться в поле зрения администрации президента России и Министерства культуры РФ. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.Он подчеркнул, что ценности крымских музеев были похищены и на данный момент абсолютно незаконно удерживаются оппонентами России.Как украли скифское золото из КрымаСостоящая из почти 2000 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику "Херсонес Таврический", Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скифское золото никогда не принадлежало Украине – "Херсонес Таврический"Скифское золото из Крыма стало политическим заложникомВсем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД

