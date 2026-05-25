Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
Вопрос борьбы за возвращение музейной коллекции скифского золота продолжает находиться в поле зрения администрации президента России и Министерства культуры РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вопрос борьбы за возвращение музейной коллекции скифского золота продолжает находиться в поле зрения администрации президента России и Министерства культуры РФ. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Мы признательны администрации президента, Министерству культуры РФ за то, что не упускается из поля зрения столь важный вопрос, как борьба за возвращение наших похищенных сокровищ, золотых коллекций, которые в народе называют скифским золотом. Эта работа сейчас в активном режиме ведется", - сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что ценности крымских музеев были похищены и на данный момент абсолютно незаконно удерживаются оппонентами России.
Как украли скифское золото из Крыма
Состоящая из почти 2000 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику "Херсонес Таврический", Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.
