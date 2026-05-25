Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ

Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света после ракетных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T17:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света после ракетных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.Аварийные бригады в течение всего дня оперативно устраняют последствия атак противника, работы ведутся непрерывно. Все социально значимые объекты - больницы, школы и детские сады - переведены на резервные источники питания. Они работают штатно. Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил, что Белгород подвергся серьезному обстрелу, пострадал один человек. Зафиксированы повреждения офисных зданий — пострадали фасады и остекление. Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

