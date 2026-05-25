Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
2026-05-25T17:50
белгород
атака всу на белгород
новости
отключение электроэнергии
отключение воды
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света после ракетных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.Аварийные бригады в течение всего дня оперативно устраняют последствия атак противника, работы ведутся непрерывно. Все социально значимые объекты - больницы, школы и детские сады - переведены на резервные источники питания. Они работают штатно. Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил, что Белгород подвергся серьезному обстрелу, пострадал один человек. Зафиксированы повреждения офисных зданий — пострадали фасады и остекление. Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.
17:50 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света после ракетных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры, без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей", - проинформировал он.
Аварийные бригады в течение всего дня оперативно устраняют последствия атак противника, работы ведутся непрерывно. Все социально значимые объекты - больницы, школы и детские сады - переведены на резервные источники питания. Они работают штатно.
"Также проводим комплексную диагностику сетей, после которой сможем назвать точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии. В связи с нанесенным ущербом инфраструктуре города в течение ближайших суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. Ситуацию держу на личном контроле", - заключил он.
Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил, что Белгород подвергся серьезному обстрелу, пострадал один человек. Зафиксированы повреждения офисных зданий — пострадали фасады и остекление. Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.
