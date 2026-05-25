Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил главе российского военного ведомства о подключении расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.В свою очередь начальник войск ПВО группировки войск "Восток" генерал-майор Валерий Черныш отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки проходит в едином программно-аппаратном комплексе.Отмечается, что автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа.Начальник управления войск беспилотных систем группировки войск "Восток" доложил министру, что в рамках набора на военную службу по контракту в войска беспилотных систем кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА. Это усилило огневые возможности группировки и способствует продвижению войск в зоне ответственности. По итогам заслушивания Андрей Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков, чтобы повысить автоматизацию процесса и эффективность борьбы с дронами самолетного типа.В завершение работы Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск "Восток" за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары возмездия по Украине: что поражено Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступленииКиевскую область готовят к круговой обороне
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил главе российского военного ведомства о подключении расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.
В свою очередь начальник войск ПВО группировки войск "Восток" генерал-майор Валерий Черныш отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки проходит в едином программно-аппаратном комплексе.
"Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение. Программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель", – рассказал генерал-майор Валерий Черныш.
Отмечается, что автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа.
Начальник управления войск беспилотных систем группировки войск "Восток" доложил министру, что в рамках набора на военную службу по контракту в войска беспилотных систем кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА. Это усилило огневые возможности группировки и способствует продвижению войск в зоне ответственности.
По итогам заслушивания Андрей Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков, чтобы повысить автоматизацию процесса и эффективность борьбы с дронами самолетного типа.
В завершение работы Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск "Восток" за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции.
