Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

2026-05-25T08:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил главе российского военного ведомства о подключении расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.В свою очередь начальник войск ПВО группировки войск "Восток" генерал-майор Валерий Черныш отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки проходит в едином программно-аппаратном комплексе.Отмечается, что автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа.Начальник управления войск беспилотных систем группировки войск "Восток" доложил министру, что в рамках набора на военную службу по контракту в войска беспилотных систем кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА. Это усилило огневые возможности группировки и способствует продвижению войск в зоне ответственности. По итогам заслушивания Андрей Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков, чтобы повысить автоматизацию процесса и эффективность борьбы с дронами самолетного типа.В завершение работы Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск "Восток" за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции.

