Автобус с иностранцами перевернулся в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Автобус с иностранцами перевернулся в Нижегородской области
В Нижегородской области на трассе М12 "Восток" в ДТП попал автобус, который перевозил 30 иностранцев в Казань. Об этом сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области на трассе М12 "Восток" в ДТП попал автобус, который перевозил 30 иностранцев в Казань. Об этом сообщает региональное МВД.В результате аварии водитель автобуса получил незначительные травмы, а транспорт механические повреждения. Отмечается, что пассажиры не пострадали.На место прибыли Госавтоинспекторы совместно с представителями управления по вопросам миграции.Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности.23 мая сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, госпитализированы не менее 14 россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области на трассе М12 "Восток" в ДТП попал автобус, который перевозил 30 иностранцев в Казань. Об этом сообщает региональное МВД.
"ДТП произошло сегодня около 8:10 на 563-м километре автодороги М12 "Восток". По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего иностранцев, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля "ГАЗель", совершил с ним столкновение с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель автобуса получил незначительные травмы, а транспорт механические повреждения. Отмечается, что пассажиры не пострадали.
На место прибыли Госавтоинспекторы совместно с представителями управления по вопросам миграции.
Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности.
23 мая сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, госпитализированы не менее 14 россиян.
