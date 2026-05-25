Армия России наступает - стало известно об активном продвижении в ДНР
Российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора", а также возле Святогорска в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T10:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора", а также возле Святогорска в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Пискуновка располагается на святогорском направлении в 15 километрах от Славянска. Ранее глава республики сообщал, что приблизиться к населенному пункту удалось после освобождения села Кривая Лука, которое перешло под контроль ВС России 8 мая.Также Пушилин заявил, что российские бойцы продвинулись на краснолиманском направлении.Населенные пункты Святогорск и Богородичное расположены в Славянском районе Донецкой Народной Республики.
Пушилин: армия России продвинулась в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора"