Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон

2026-05-25T18:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ теперь смогут защищать россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России или судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, российская армия по решению лидера страны в пределах своих полномочий может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими государствами без участия российской стороны.Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН, уточняется в документе.Кроме того, по решению российского президента, необходимые меры по защите россиян должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.Закон вступит в силу по истечении десяти дней после обнародования.Закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан России за рубежом Госдума приняла еще в среду, 13 мая. Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, закон направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств.Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека.Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в феврале 2026 года на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина отмечал, что денонсация Москвой международных договоров и выход России из юрисдикции ЕСПЧ не повлияли на уровень защиты прав россиян.

