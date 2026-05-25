Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/armiya-rf-smozhet-zaschischat-arestovannykh-za-granitsey-rossiyan--novyy-zakon-1156316225.html
Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон
Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон
Вооруженные силы РФ теперь смогут защищать россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России или судов, компетенция которых не основана на... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T18:38
2026-05-25T18:38
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
новости
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152691956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b9cbe14bf21bb16692122274d1e2977.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ теперь смогут защищать россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России или судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, российская армия по решению лидера страны в пределах своих полномочий может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими государствами без участия российской стороны.Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН, уточняется в документе.Кроме того, по решению российского президента, необходимые меры по защите россиян должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.Закон вступит в силу по истечении десяти дней после обнародования.Закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан России за рубежом Госдума приняла еще в среду, 13 мая. Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, закон направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств.Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека.Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в феврале 2026 года на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина отмечал, что денонсация Москвой международных договоров и выход России из юрисдикции ЕСПЧ не повлияли на уровень защиты прав россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый законВ РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямГосдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152691956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_780d70bf63bae10f57f17ba2c4672bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, новости, закон и право
Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон

Путин подписал закон о защите арестованных за границей граждан России силами армии РФ

18:38 25.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ теперь смогут защищать россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России или судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, российская армия по решению лидера страны в пределах своих полномочий может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими государствами без участия российской стороны.
Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН, уточняется в документе.
Кроме того, по решению российского президента, необходимые меры по защите россиян должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.
Закон вступит в силу по истечении десяти дней после обнародования.
Закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты граждан России за рубежом Госдума приняла еще в среду, 13 мая. Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, закон направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.
В декабре 2025 года Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в феврале 2026 года на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента страны Владимира Путина отмечал, что денонсация Москвой международных договоров и выход России из юрисдикции ЕСПЧ не повлияли на уровень защиты прав россиян.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям
Госдума приняла закон о продлении аренды земли для участников СВО
 
Владимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы РоссииНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру
20:23В Севастополе на день запретят продажу алкоголя
20:05В Крыму за год пропали более 180 несовершеннолетних – как их ищут
19:51В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
19:39Поверит ли Россия: зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждал – мнение
19:22В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
19:10В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
18:55В России вдвое увеличили лимит сверхурочной работы
18:38Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон
18:28Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
18:16Учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году
18:07Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности
17:50Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
17:40Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
17:31В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
17:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:07Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
16:54Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
16:38Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
16:36В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния