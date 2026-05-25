173 беспилотника атаковали Крым и еще 13 российских регионов

Над Крымом и еще 13 регионами силы ПВО сбили 173 украинских беспилотника

08:11 25.05.2026 (обновлено: 08:13 25.05.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. 173 вражеских беспилотника уничтожены над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ,
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.
Как сообщалось, в Херсонской области девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских беспилотников.
