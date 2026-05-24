Ж/д станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и в понедельник 25 мая

Ограничения на прием и отправление поездов на железнодорожной станции "Джанкой продлены еще на 25 мая. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправление поездов на железнодорожной станции "Джанкой продлены еще на 25 мая. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В субботу утром ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за полтора часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.Также можно самостоятельно доехать до Урожайной, чтобы сесть в поезд или произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставят до города.Для пассажиров на станции Урожайная дежурят два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс" в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, место прохода к платформе для посадки в поезд указывает специальный баннер с названием компании на бордовом фоне.

