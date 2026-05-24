Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет
Взрыв на железнодорожных путях на западе Пакистана, в результате которого погибли и получили ранения пассажиры поезда, произошел в результате атаки... РИА Новости Крым, 24.05.2026
Стали известны новые подробности о взрыве поезда в Пакистане и жертвах
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Взрыв на железнодорожных путях на западе Пакистана, в результате которого погибли и получили ранения пассажиры поезда, произошел в результате атаки заминированного автомобиля. Число жертв выросло до 23 в ходе спасательной операции. Об этом сообщил источник в пакистанской службе безопасности, пишет РИА Новости.
Ранее агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о гибели на западе Пакистана 16 человек в результате взрыва на железнодорожных путях, который произошел, когда поезд пересекал район Чаман-Пхатак.
По уточненным данным, поезд перевозил военнослужащими и был атакован автомобилем, начиненным взрывчаткой.
"Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем", – сообщили источник в службе безопасности страны", – рассказал источник в пакистанской службе безопасности.
По его словам, число жертв теракта возросло до 23 погибших.
"Тела доставлены в гражданскую больницу Кветты, туда же доставлены около 47 раненых. Это лишь предварительные данные, спасательная операция продолжается", – добавил он.
