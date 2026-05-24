https://crimea.ria.ru/20260524/zaminirovannyy-avtomobil-atakoval-poezd-v-pakistane--chislo-zhertv-rastet--1156286258.html

Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет

Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет - РИА Новости Крым, 24.05.2026

Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет

Взрыв на железнодорожных путях на западе Пакистана, в результате которого погибли и получили ранения пассажиры поезда, произошел в результате атаки... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T15:22

2026-05-24T15:22

2026-05-24T15:22

пакистан

взрыв

поезд

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115233_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_efbe374da877508dc269a14683a88232.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Взрыв на железнодорожных путях на западе Пакистана, в результате которого погибли и получили ранения пассажиры поезда, произошел в результате атаки заминированного автомобиля. Число жертв выросло до 23 в ходе спасательной операции. Об этом сообщил источник в пакистанской службе безопасности, пишет РИА Новости.Ранее агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о гибели на западе Пакистана 16 человек в результате взрыва на железнодорожных путях, который произошел, когда поезд пересекал район Чаман-Пхатак.По уточненным данным, поезд перевозил военнослужащими и был атакован автомобилем, начиненным взрывчаткой.По его словам, число жертв теракта возросло до 23 погибших."Тела доставлены в гражданскую больницу Кветты, туда же доставлены около 47 раненых. Это лишь предварительные данные, спасательная операция продолжается", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пакистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, взрыв, поезд, новости, в мире