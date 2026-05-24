Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/vsu-udarili-po-zhd-putyam-v-kurskoy-oblasti---zhiteley-poblizosti-otselyayut-1156287377.html
ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют
ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют - РИА Новости Крым, 24.05.2026
ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют
В результате атаки беспилотника ВСУ на ж/д пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом, в целях безопасности из близлежащего населенного... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T16:02
2026-05-24T16:11
курская область
александр хинштейн
пожар на горе кастель под алуштой
атака всу на белгород
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ на ж/д пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом, в целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселяют людей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.Он уточнил, что по предварительной информации, погибших и пострадавших людей нет. Однако около восьмидесяти человек – жителей близлежащего населенного пункта в целях безопасности местные власти временно отселяют из района ЧП."Отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем". Ситуацию держу на контроле", – добавил Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожная станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и 24 мая Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6af5fcff54fecf75f1691526d6774bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, александр хинштейн, пожар на горе кастель под алуштой, атака всу на белгород, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют

В результате атаки ВСУ на ж/д пути в Курской области начался пожар - что известно

16:02 24.05.2026 (обновлено: 16:11 24.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ на ж/д пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом, в целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселяют людей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливается", – сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что по предварительной информации, погибших и пострадавших людей нет. Однако около восьмидесяти человек – жителей близлежащего населенного пункта в целях безопасности местные власти временно отселяют из района ЧП.
"Отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем". Ситуацию держу на контроле", – добавил Хинштейн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Железнодорожная станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и 24 мая
Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту
Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет
 
Курская областьАлександр ХинштейнПожар на горе Кастель под АлуштойАтака ВСУ на БелгородВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху
16:02ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют
15:41Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
15:35Два поезда в сообщении с Крымом опаздывают в пути
15:22Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет
15:07Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
14:47Иностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о Старобельске
14:29Рейд в Севастополе снова перекрыт
14:04Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
13:40Рейд в Севастополе открыли
13:13Удары возмездия по Украине: что поражено
12:56В Севастополе закрыли рейд
12:39В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами
12:12Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении
11:43"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
11:41В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ – Минобороны
11:34Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
11:18Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
10:44Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
10:34В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
Лента новостейМолния