ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют

В результате атаки беспилотника ВСУ на ж/д пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом, в целях безопасности из близлежащего населенного... РИА Новости Крым, 24.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ на ж/д пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом, в целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселяют людей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.Он уточнил, что по предварительной информации, погибших и пострадавших людей нет. Однако около восьмидесяти человек – жителей близлежащего населенного пункта в целях безопасности местные власти временно отселяют из района ЧП."Отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем". Ситуацию держу на контроле", – добавил Хинштейн.

