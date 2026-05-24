Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/v-peterburge-muzhchina-vystrelil-v-rebenka-za-igru-na-saksofone-pod-oknami-1156284300.html
В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами
В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами - РИА Новости Крым, 24.05.2026
В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами
В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T12:39
2026-05-24T12:39
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
санкт-петербург
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:84:3280:1929_1920x0_80_0_0_3d252eee590f7ba8c30a67cc732c913f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Об инциденте, который произошел накануне у дома № 1 на Минском переулке в Санкт-Петербурге, в полицию сообщил прохожий, ставший свидетелем произошедшего.Ребенок госпитализирован, а стрелявший мужчина задержан полицией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, добавила она.СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о хулиганстве с применением оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b52b64e22b072a2cc26c0ee61929525d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, санкт-петербург, новости
В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в ребенка из-за игры на саксофоне под окнами дома

12:39 24.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Об инциденте, который произошел накануне у дома № 1 на Минском переулке в Санкт-Петербурге, в полицию сообщил прохожий, ставший свидетелем произошедшего.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия", – рассказала Волк.
Ребенок госпитализирован, а стрелявший мужчина задержан полицией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, добавила она.
СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о хулиганстве с применением оружия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась
В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенка
Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
 
Ирина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияСанкт-ПетербургНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Рейд в Севастополе снова перекрыт
14:04Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
13:40Рейд в Севастополе открыли
13:13Удары возмездия по Украине: что поражено
12:56В Севастополе закрыли рейд
12:39В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами
12:12Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении
11:43"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
11:41В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ – Минобороны
11:34Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
11:18Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
10:44Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
10:34В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
10:24Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав
10:06Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту
09:55Установлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентов
09:45"Это Орешник": по Киеву нанесен массированный удар – что известно
09:3516 человек погибли в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана
09:21Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
09:07Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
Лента новостейМолния