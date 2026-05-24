В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами

В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Об инциденте, который произошел накануне у дома № 1 на Минском переулке в Санкт-Петербурге, в полицию сообщил прохожий, ставший свидетелем произошедшего.Ребенок госпитализирован, а стрелявший мужчина задержан полицией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, добавила она.СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о хулиганстве с применением оружия.

