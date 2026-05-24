В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами
В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2026
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в ребенка из-за игры на саксофоне под окнами дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге мужчина из окна квартиры выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего у дома на саксофоне. Ребенок госпитализирован, стрелок задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Об инциденте, который произошел накануне у дома № 1 на Минском переулке в Санкт-Петербурге, в полицию сообщил прохожий, ставший свидетелем произошедшего.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия", – рассказала Волк.
Ребенок госпитализирован, а стрелявший мужчина задержан полицией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, добавила она.
СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о хулиганстве с применением оружия.
