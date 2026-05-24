В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара

В рамках стратегии развития Приазовья до 2040 года в Крыму наряду с креветками, мидиями, устрицами и рапанами начнут выращивать инвазивный вид моллюсков -... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T08:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В рамках стратегии развития Приазовья до 2040 года в Крыму наряду с креветками, мидиями, устрицами и рапанами начнут выращивать инвазивный вид моллюсков - анадара. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, рентабельность и спрос на практическое применение в пищу этого вида только предстоит узнать.Министр отметил, что в Крыму будут перенимать в этом плане мировой опыт, в частности Азии, а также Дальнего Востока.Помимо анадары, предстоит опробовать востребованность на рынке других видов рыбы – камбалы, кефали и пиленгаса. Если эти виды будут пользоваться спросом, то в Крыму появятся новые кулинарные бренды, заверил Кратюк.Вместе с тем, несмотря на инвазивность другого обитателя моря - рапана, его вылов и применение уже давно освоены в Крыму. Добывать его можно его можно в любых объемах. И его уже по праву считают кулинарной особенностью республики и даже изысканным деликатесом.Денис Кратюк уточнил, что стратегия также предусматривает модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий в Крыму. Основной акцент, по его словам, будет сделан на усовершенствовании имеющихся способов переработки и поиске новых, а также сохранении кадрового потенциала.Ранее сообщалось, что камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на полуострове, в местных ресторанах и кафе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запретАзовское море может стать главным морем для русского осетраВ Черном и Азовском морях измельчала рыба

