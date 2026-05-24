Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/v-krymu-na-praktike-izuchat-vostrebovannost-razvedeniya-mollyuskov-anadara-1156246441.html
В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара
В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара - РИА Новости Крым, 24.05.2026
В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара
В рамках стратегии развития Приазовья до 2040 года в Крыму наряду с креветками, мидиями, устрицами и рапанами начнут выращивать инвазивный вид моллюсков -... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T08:07
2026-05-24T08:07
денис кратюк
крым
новости крыма
сельское хозяйство
моллюски
минсельхоз крыма
азовское море
черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150494998_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9156105e464dd1740474c6045f16adc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В рамках стратегии развития Приазовья до 2040 года в Крыму наряду с креветками, мидиями, устрицами и рапанами начнут выращивать инвазивный вид моллюсков - анадара. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, рентабельность и спрос на практическое применение в пищу этого вида только предстоит узнать.Министр отметил, что в Крыму будут перенимать в этом плане мировой опыт, в частности Азии, а также Дальнего Востока.Помимо анадары, предстоит опробовать востребованность на рынке других видов рыбы – камбалы, кефали и пиленгаса. Если эти виды будут пользоваться спросом, то в Крыму появятся новые кулинарные бренды, заверил Кратюк.Вместе с тем, несмотря на инвазивность другого обитателя моря - рапана, его вылов и применение уже давно освоены в Крыму. Добывать его можно его можно в любых объемах. И его уже по праву считают кулинарной особенностью республики и даже изысканным деликатесом.Денис Кратюк уточнил, что стратегия также предусматривает модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий в Крыму. Основной акцент, по его словам, будет сделан на усовершенствовании имеющихся способов переработки и поиске новых, а также сохранении кадрового потенциала.Ранее сообщалось, что камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на полуострове, в местных ресторанах и кафе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запретАзовское море может стать главным морем для русского осетраВ Черном и Азовском морях измельчала рыба
крым
азовское море
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150494998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c48f3784836c02afd7678d9f551e403c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, крым, новости крыма, сельское хозяйство, моллюски, минсельхоз крыма, азовское море, черное море
В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара

В Крыму начнут разводить в промышленных масштабах моллюсков анадара

08:07 24.05.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛодка с раковинами моллюсков рапана
Лодка с раковинами моллюсков рапана - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В рамках стратегии развития Приазовья до 2040 года в Крыму наряду с креветками, мидиями, устрицами и рапанами начнут выращивать инвазивный вид моллюсков - анадара. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По его словам, рентабельность и спрос на практическое применение в пищу этого вида только предстоит узнать.

"Мидия и устрица – достаточно понятные моллюски. А с той же анадарой, которая уже давно наблюдается в Черном море, предстоит понять, есть ли он в нормальном, доступном с точки зрения добычи объеме, стоит ли им заниматься, стоит ли его добывать", - сказал Кратюк.

Министр отметил, что в Крыму будут перенимать в этом плане мировой опыт, в частности Азии, а также Дальнего Востока.
Помимо анадары, предстоит опробовать востребованность на рынке других видов рыбы – камбалы, кефали и пиленгаса. Если эти виды будут пользоваться спросом, то в Крыму появятся новые кулинарные бренды, заверил Кратюк.
Вместе с тем, несмотря на инвазивность другого обитателя моря - рапана, его вылов и применение уже давно освоены в Крыму. Добывать его можно его можно в любых объемах. И его уже по праву считают кулинарной особенностью республики и даже изысканным деликатесом.
Денис Кратюк уточнил, что стратегия также предусматривает модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий в Крыму. Основной акцент, по его словам, будет сделан на усовершенствовании имеющихся способов переработки и поиске новых, а также сохранении кадрового потенциала.
Ранее сообщалось, что камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на полуострове, в местных ресторанах и кафе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
 
Денис КратюкКрымНовости КрымаСельское хозяйствоМоллюскиМинсельхоз КрымаАзовское мореЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
08:44По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму
08:07В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара
07:42День славянской письменности и культуры: в чем главный смысл праздника
07:31Ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 33 дрона ВСУ
07:27Крымский мост открыт после 4-часового перерыва
07:09Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму
00:01Крупный град и ливни накроют Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
23:4424 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске
23:30До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
22:50Железнодорожная станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и 24 мая
21:54Рост числа погибших в ЛНР и закрытие станции в Крыму: главное за день
21:37Ограничения назрели: в России ужесточат правила пользования самокатами
21:19Крым представит 11 гастрономических ужинов в разных регионах России
21:11Как помогают пассажирам поездов в Крыму из-за закрытой станции в Джанкое
20:59В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
20:54Мошенники активизировались перед Днем России
20:34Вдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль
20:19Обрушение балкона в школе Севастополя и ЧС по Эболе: топ новостей недели
Лента новостейМолния