В Джанкое часть автобусов не выйдет на маршруты - власти

В Джанкое часть автобусов не выйдет на маршруты - власти - РИА Новости Крым, 24.05.2026

В Джанкое в понедельник часть городских автобусов не выйдет на маршруты. Об этом сообщил глава адмнистрации города Игорь Ивин.

2026-05-24T22:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Джанкое в понедельник часть городских автобусов не выйдет на маршруты. Об этом сообщил глава адмнистрации города Игорь Ивин.По его информации, временно не будут осуществлять движение маршруты № 1.2, № 2.1, № 3.1, № 3.2, № 3.3 и № 4.1. "В связи с сокращением количества транспорта график движения автобусов может отличаться от установленного расписания, возможны увеличенные интервалы движения. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки", - заключил Ивин.Ранее сообщалось, что в субботу утром ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Ограничения продлили на 24 мая.Пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за полтора часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.Также можно самостоятельно доехать до Урожайной, чтобы сесть в поезд или произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставят до города.Для пассажиров на станции Урожайная дежурят два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс" в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, место прохода к платформе для посадки в поезд указывает специальный баннер с названием компании на бордовом фоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

