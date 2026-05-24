В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов

Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T10:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению сооответствующих законопроектов Госдума приступит на следующей неделе.Также, согласно запланированным изменениям в законодательство, в 8 раз – с 1920 до 15 000 рублей – планируют увеличить пошлины при оформлении разрешения на временное проживание, и в пять раз – с 6 000 до 30 000 рублей – при оформлении вида на жительство.Кроме того, парламентарии готовятся увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного работника.К рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики в России, Госдума приступит на следующей неделе, уточнил он.И добавил, что в настоящее время на рассмотрении ГД РФ находится десять законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, а с 2024 года принято уже 22 федеральных закона.Ранее Володин сообщал, что в России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца.

