Рейтинг@Mail.ru
В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/v-12-raz-vyshe-v-rossii-uvelichat-poshliny-dlya-migrantov-1156282351.html
В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов - РИА Новости Крым, 24.05.2026
В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T10:34
2026-05-24T10:34
вячеслав володин
государственная дума рф
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
мигранты
закон и право
пошлина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/83/1114168349_0:265:3169:2048_1920x0_80_0_0_8468b20e98df1519d15fbb2f85fd6537.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению сооответствующих законопроектов Госдума приступит на следующей неделе.Также, согласно запланированным изменениям в законодательство, в 8 раз – с 1920 до 15 000 рублей – планируют увеличить пошлины при оформлении разрешения на временное проживание, и в пять раз – с 6 000 до 30 000 рублей – при оформлении вида на жительство.Кроме того, парламентарии готовятся увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного работника.К рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики в России, Госдума приступит на следующей неделе, уточнил он.И добавил, что в настоящее время на рассмотрении ГД РФ находится десять законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, а с 2024 года принято уже 22 федеральных закона.Ранее Володин сообщал, что в России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/83/1114168349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38ac2079171476ddaf86c0838c0dafe2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, государственная дума рф, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, закон и право, пошлина, новости
В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов

Пошлины для мигрантов при оформлении российского гражданства вырастут в 12 раз

10:34 24.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению сооответствующих законопроектов Госдума приступит на следующей неделе.
"Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе в 12 раз – с 4200 до 50 000 рублей – при оформлении российского гражданства", – сообщил Володин в своем канале на платформе МАКС.
Также, согласно запланированным изменениям в законодательство, в 8 раз – с 1920 до 15 000 рублей – планируют увеличить пошлины при оформлении разрешения на временное проживание, и в пять раз – с 6 000 до 30 000 рублей – при оформлении вида на жительство.
Кроме того, парламентарии готовятся увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного работника.
"Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год", – считает Володин.
К рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики в России, Госдума приступит на следующей неделе, уточнил он.
И добавил, что в настоящее время на рассмотрении ГД РФ находится десять законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, а с 2024 года принято уже 22 федеральных закона.
Ранее Володин сообщал, что в России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФТрудовые мигрантыНелегальные мигрантыМигрантыЗакон и правоПошлинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении
11:43"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
11:41В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ – Минобороны
11:34Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
11:18Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
10:44Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
10:34В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
10:24Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав
10:06Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту
09:55Установлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентов
09:45"Это Орешник": по Киеву нанесен массированный удар – что известно
09:3516 человек погибли в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана
09:21Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
09:07Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
08:44По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму
08:07В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара
07:42День славянской письменности и культуры: в чем главный смысл праздника
07:31Ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 33 дрона ВСУ
07:27Крымский мост открыт после 4-часового перерыва
07:09Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму
Лента новостейМолния