В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу... РИА Новости Крым, 24.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым.
Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства России вырастут в 12 раз. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев. Об этом сообщил
председатель ГД РФ Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению сооответствующих законопроектов Госдума приступит на следующей неделе.
"Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе в 12 раз – с 4200 до 50 000 рублей – при оформлении российского гражданства", – сообщил Володин в своем канале на платформе МАКС.
Также, согласно запланированным изменениям в законодательство, в 8 раз – с 1920 до 15 000 рублей – планируют увеличить пошлины при оформлении разрешения на временное проживание, и в пять раз – с 6 000 до 30 000 рублей – при оформлении вида на жительство.
Кроме того, парламентарии готовятся увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного работника.
"Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год", – считает Володин.
К рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики в России, Госдума приступит на следующей неделе, уточнил он.
И добавил, что в настоящее время на рассмотрении ГД РФ находится десять законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, а с 2024 года принято уже 22 федеральных закона.
Ранее Володин сообщал
, что в России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца.
