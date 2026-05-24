Установлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентов

Власти ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский колледж, следует из сообщения администрации главы республики. РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T10:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Власти ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский колледж, следует из сообщения администрации главы республики.В списке, размещенном властями республики, подтверждены личности 21 погибшего студента 2003-2008 годов рождения.24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим.В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекали тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли.Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.

