Установлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентов

09:55 24.05.2026 (обновлено: 10:31 24.05.2026)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкМитинг в Луганске в память о погибших при обстреле общежития Старобельского колледжа
Митинг в Луганске в память о погибших при обстреле общежития Старобельского колледжа - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Власти ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский колледж, следует из сообщения администрации главы республики.
В списке, размещенном властями республики, подтверждены личности 21 погибшего студента 2003-2008 годов рождения.
24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим.
В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекали тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.
В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
