https://crimea.ria.ru/20260524/udar-vozmezdiya-po-ukraine-i-inostrannye-zhurnalisty-v-lnr--glavnoe-za-den-1156287849.html
Удар возмездия по Украине и иностранные журналисты в ЛНР – главное за день
Удар возмездия по Украине и иностранные журналисты в ЛНР – главное за день - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Удар возмездия по Украине и иностранные журналисты в ЛНР – главное за день
Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" в ответ на теракт в ЛНР, где погибли десятки детей. Более пятидесяти... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T21:30
2026-05-24T21:30
2026-05-24T21:30
главное за день
новости
крым
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" в ответ на теракт в ЛНР, где погибли десятки детей. Более пятидесяти иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы своими глазами убедиться в акте террора ВСУ и сообщить об этом миру. В России анонсировали очередные ужесточения в миграционной политике – Госдума готовится в разы поднять пошлины для мигрантов и их работодателей. Железнодорожная станция Джанкой в воскресенье оставалась закрытой для посадки и высадки пассажиров, несколько поездов в сообщении с Крымом следовали с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в клинику в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар возмездия "Орешником"Армия России нанесла по Украине удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в российских регионах, в том числе по колледжу в Старобельске (ЛНР), где погибли десятки детей.Как сообщили в Минобороны, ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"... по объектам на Украине".В ведомстве отметили, что в числе пораженных объектов на Украине – пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки минобороны Украины.В Совете безопасности России призвали действовать в ответ на украинский террор еще более жестко. "Надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее!" – заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.Власти ЛНР в этот день сообщили об установлении личностей всех погибших студентов при атаке ВСУ на колледж. В списке 21 студент 2003-2008 годов рождения, большинство из них девушки 18 – 20 лет.Иностранные СМИ в СтаробельскеБолее 50 журналистов из 19 стран прибыли сегодня в Старобельск, чтобы своими глазами убедиться в том, что атака ВСУ, в которой погибли десятки детей, была актом терроризма.На место трагедии также прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая рассказала подробности того, как ВСУ били по колледжу, пока дети пытались спастись, и после, во время поисково-спасательной операции на месте завалов.Также омбудсмен и иностранные журналисты побывали в Луганской Республиканской клинической больнице и пообщались с пострадавшими."Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим", – заявила Лантратова.Пошлины для мигрантов вырастут в разыПошлины для мигрантов при оформлении гражданства РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство вырастут в 12, в 8 и в 5 раз, соответственно. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев.Об этом 24 мая предупредил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению соответствующих законопроектов ГД РФ приступит на следующей неделе."Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере", – заявил он.Несколько поездов в Крым и из Крыма задержалисьНесколько поездов в Крым и из Крыма задержались в течение воскресения задерживались в пути на время до нескольких часов из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 24 мая.К середине дня все поезда "Таврия", следовавшие на полуостров с опозданием, прибыли на конечные станции либо вошли в график, задерживались только два поезда, из Севастополя и Евпатории, следовавшие в Москву.Станция Джанкой в течение дня оставалась закрытой для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя – через станцию Урожайная.Из Севастополя в Москву на лечениеЕще один старшеклассник, пострадавший при обрушении балкона в школе №13 в Севастополе, направлен на лечение в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что ранее в Российскую детскую клиническую больницу направили юношу, который получил наиболее тяжелые травмы."Туда же на лечение сейчас едет второй молодой человек – на поезде вместе с мамой и медицинским работником", – сообщил глава города.Он также рассказал о состоянии других ребят, проходящих лечение в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260524/tramp-zayavil-o-prodolzhenii-morskoy-blokady-irana-1156288236.html
https://crimea.ria.ru/20260524/ekspert-dopustil-smenu-vlasti-v-izraile-s-otstraneniem-netanyakhu-1156287525.html
https://crimea.ria.ru/20260524/vsu-udarili-po-zhd-putyam-v-kurskoy-oblasti---zhiteley-poblizosti-otselyayut-1156287377.html
https://crimea.ria.ru/20260524/zaminirovannyy-avtomobil-atakoval-poezd-v-pakistane--chislo-zhertv-rastet--1156286258.html
https://crimea.ria.ru/20260524/kazhdyy-4-y-rubl--v-byudzhet-v-sevastopole-otsenili-rol-uchastnikov-sez-1156286576.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54d3493799f274e1c6324fa283fc2e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, крым, в мире, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" в ответ на теракт в ЛНР, где погибли десятки детей. Более пятидесяти иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы своими глазами убедиться в акте террора ВСУ и сообщить об этом миру. В России анонсировали очередные ужесточения в миграционной политике – Госдума готовится в разы поднять пошлины для мигрантов и их работодателей. Железнодорожная станция Джанкой в воскресенье оставалась закрытой для посадки и высадки пассажиров, несколько поездов в сообщении с Крымом следовали с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в клинику в Москве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Удар возмездия "Орешником"
Армия России нанесла по Украине удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в российских регионах, в том числе по колледжу в Старобельске (ЛНР), где погибли десятки детей.
Как сообщили
в Минобороны, ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"... по объектам на Украине".
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – уточнили в МО РФ.
В ведомстве отметили
, что в числе пораженных объектов на Украине – пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки минобороны Украины.
В Совете безопасности России призвали
действовать в ответ на украинский террор еще более жестко. "Надо бить как сегодня
и еще гораздо сильнее!" – заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.
Власти ЛНР в этот день сообщили
об установлении личностей всех погибших студентов при атаке ВСУ на колледж. В списке 21 студент 2003-2008 годов рождения, большинство из них девушки 18 – 20 лет.
Иностранные СМИ в Старобельске
Более 50 журналистов из 19 стран прибыли
сегодня в Старобельск, чтобы своими глазами убедиться в том, что атака ВСУ, в которой погибли десятки детей, была актом терроризма.
"Двойных прочтений здесь быть не может: случившееся – акт терроризма", –поделился своими впечатлениями ирландский журналист Чей Боуз.
На место трагедии также прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая рассказала
подробности того, как ВСУ били по колледжу, пока дети пытались спастись, и после, во время поисково-спасательной операции на месте завалов.
Также омбудсмен и иностранные журналисты побывали в Луганской Республиканской клинической больнице и пообщались с пострадавшими.
"Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим", – заявила Лантратова.
Пошлины для мигрантов вырастут в разы
Пошлины для мигрантов при оформлении гражданства РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство вырастут в 12, в 8 и в 5 раз, соответственно. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев.
Об этом 24 мая предупредил
председатель Госдумы России Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению соответствующих законопроектов ГД РФ приступит на следующей неделе.
"Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере", – заявил он.
Несколько поездов в Крым и из Крыма задержались
Несколько поездов в Крым и из Крыма задержались
в течение воскресения задерживались в пути на время до нескольких часов из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 24 мая.
К середине дня все поезда "Таврия", следовавшие на полуостров с опозданием, прибыли на конечные станции либо вошли в график, задерживались только два поезда, из Севастополя и Евпатории, следовавшие в Москву.
Станция Джанкой в течение дня оставалась закрытой для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя – через станцию Урожайная.
Из Севастополя в Москву на лечение
Еще один старшеклассник, пострадавший при обрушении балкона в школе №13 в Севастополе, направлен на лечение в Москву, сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что ранее в Российскую детскую клиническую больницу направили юношу, который получил наиболее тяжелые травмы.
"Туда же на лечение сейчас едет второй молодой человек – на поезде вместе с мамой и медицинским работником", – сообщил глава города.
Он также рассказал о состоянии других ребят, проходящих лечение в Севастополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.