Удар возмездия по Украине и иностранные журналисты в ЛНР – главное за день

Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" в ответ на теракт в ЛНР, где погибли десятки детей. Более пятидесяти... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T21:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" в ответ на теракт в ЛНР, где погибли десятки детей. Более пятидесяти иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы своими глазами убедиться в акте террора ВСУ и сообщить об этом миру. В России анонсировали очередные ужесточения в миграционной политике – Госдума готовится в разы поднять пошлины для мигрантов и их работодателей. Железнодорожная станция Джанкой в воскресенье оставалась закрытой для посадки и высадки пассажиров, несколько поездов в сообщении с Крымом следовали с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в клинику в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар возмездия "Орешником"Армия России нанесла по Украине удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в российских регионах, в том числе по колледжу в Старобельске (ЛНР), где погибли десятки детей.Как сообщили в Минобороны, ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"... по объектам на Украине".В ведомстве отметили, что в числе пораженных объектов на Украине – пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки минобороны Украины.В Совете безопасности России призвали действовать в ответ на украинский террор еще более жестко. "Надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее!" – заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.Власти ЛНР в этот день сообщили об установлении личностей всех погибших студентов при атаке ВСУ на колледж. В списке 21 студент 2003-2008 годов рождения, большинство из них девушки 18 – 20 лет.Иностранные СМИ в СтаробельскеБолее 50 журналистов из 19 стран прибыли сегодня в Старобельск, чтобы своими глазами убедиться в том, что атака ВСУ, в которой погибли десятки детей, была актом терроризма.На место трагедии также прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая рассказала подробности того, как ВСУ били по колледжу, пока дети пытались спастись, и после, во время поисково-спасательной операции на месте завалов.Также омбудсмен и иностранные журналисты побывали в Луганской Республиканской клинической больнице и пообщались с пострадавшими."Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим", – заявила Лантратова.Пошлины для мигрантов вырастут в разыПошлины для мигрантов при оформлении гражданства РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство вырастут в 12, в 8 и в 5 раз, соответственно. Также планируется увеличить пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу иностранцев.Об этом 24 мая предупредил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, отметив, что к рассмотрению соответствующих законопроектов ГД РФ приступит на следующей неделе."Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере", – заявил он.Несколько поездов в Крым и из Крыма задержалисьНесколько поездов в Крым и из Крыма задержались в течение воскресения задерживались в пути на время до нескольких часов из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 24 мая.К середине дня все поезда "Таврия", следовавшие на полуостров с опозданием, прибыли на конечные станции либо вошли в график, задерживались только два поезда, из Севастополя и Евпатории, следовавшие в Москву.Станция Джанкой в течение дня оставалась закрытой для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя – через станцию Урожайная.Из Севастополя в Москву на лечениеЕще один старшеклассник, пострадавший при обрушении балкона в школе №13 в Севастополе, направлен на лечение в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что ранее в Российскую детскую клиническую больницу направили юношу, который получил наиболее тяжелые травмы."Туда же на лечение сейчас едет второй молодой человек – на поезде вместе с мамой и медицинским работником", – сообщил глава города.Он также рассказал о состоянии других ребят, проходящих лечение в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

