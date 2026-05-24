Трамп заявил о продолжении морской блокады Ирана
Трамп назвал переговоры США и Ирана конструктивными и сообщил о продолжении блокады

© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о продолжении морской блокады Ирана до момента подписания соглашения, отметив, что переговоры идут конструктивно. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, "переговоры идут упорядоченно и конструктивно". Однако до тех пор, пока договоренности не будут достигнуты и соглашение не подпишут, США не ослабят блокады Ирана с моря, пообещал он.
"Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано", – заявил Трамп.
Он также призвал Вашингтон и Тегеран не торопиться в ходе переговоров, чтобы уберечься от неверных шагов.
"Время на нашей стороне... Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!" – добавил лидер США.
Напомним, на днях глава Белого дома заявлял, что в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном.
