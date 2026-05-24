Рейд в Севастополе снова перекрыт
2026-05-24T14:29
Рейд в Севастополе снова перекрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Причина приостановки морского сообщения не указывается. Морской транспорт уже останавливал работу с 13 до 13.40.
Для горожан и гостей Севастополя организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Общественный транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
