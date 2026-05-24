Пожар в Алуште локализовали - видео
20:27 24.05.2026 (обновлено: 20:54 24.05.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Пожар в Алуште локализован, соседние здания спасены от огня. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Огнеборцы не дали распространиться огню на соседние здания и сооружения. Пожар локализован. Площадь возгорания без изменений - 350 кв.м. На территории частного домовладения огнем уничтожен 2 и 3 этаж дома из деревянных перекрытий", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекалась водоповозящая техника администрации, личный состав и техника МЧС России и МЧС Крыма. Всего для ликвидации привлечено от РСЧС 25 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 19 человек и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.
"Работы по тушению пожара в Алуште продолжаются. Из-за высокой горючей загрузки (здание построено из дерева) огнеборцы проливают место пожара до его полной ликвидации. В некоторых местах осуществляется разбор конструкций", - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
Ранее сообщалось, что Большой в Алуште горит частный дом в поселке Семидворье.