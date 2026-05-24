Популярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комара
Передача опасной ВИЧ-инфекции невозможна через укусы комаров и бытовые принадлежности. О мифах, бытующих в обществе, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T19:33
Центр профилактики и борьбы со СПИДом разобрал мифы о вирусе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Передача опасной ВИЧ-инфекции невозможна через укусы комаров и бытовые принадлежности. О мифах, бытующих в обществе, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер.
"Люди считают, что можно и через поцелуй заразиться, через укус комара, через бытовые принадлежности. На самом деле все это неправда. У ВИЧ-инфекции есть определенные пути передачи, и самый главный – это половой путь. Самый превалирующий, он практически 80% занимает из всех зараженных", – пояснила она.
Спикер отметила, что также существует парентеральный путь – через инъекции, но число таких заражений 20%.
"Третий путь – вертикальный, от матери к ребенку. Если будущая мама не лечится, тогда возможен такой путь передачи. Во время родов, внутриутробно и через грудное молоко - это единственные пути передачи. Соответственно, никакие комары и никакие бытовые принадлежности не могут послужить источниками инфекции", – пояснила спикер.
Гостья студии также подчеркнула, что у человека, который проходит лечение, вирусная нагрузка равна нулю и он абсолютно в этом плане не опасен для окружающего мира. Поэтому, добавила она, все зависит от того, регулярно ли наблюдается человек, получает ли он лечение.
"Если мы говорим вообще о социальной среде, на работе, ребенок в садике, в школе, в спортзале, в бассейне, то таких путей передач не бывает. И такой человек, конечно, не будет никак опасен для окружающих", – заключила она.
Как ранее сообщал
сайт РИА Новости Крым, на полуострове четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%.
По словам главного внештатного специалиста Минздрава РК по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Татьяны Богатыревой, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 11 450 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 229 (или 98%) пациентов состоят на диспансерном учете, более 90% получают антиретровирусную терапию.
Из крымчан с ВИЧ-инфекцией больше всего людей в возрасте от 40 до 49 лет – 48%. Порядка четверти пациентов – в возрасте 50-59 лет.
В аспекте путей передачи вируса по-прежнему доминирует половой – 78,5%. На парентеральный путь (через кровь, при инъекционном введении наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев) приходится 21,5% случаев заражения.
По половому признаку среди ВИЧ-инфицированных крымчан преобладают мужчины – 70%.
Наталья Шеслер добавила, что диагноз СПИД в этом году в Крыму был поставлен впервые 32 пациентам. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился почти на 40%.
