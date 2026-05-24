Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав
Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель иномарки без прав – полиция

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На трассе под Севастополем минувшей ночью насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась. Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.
Предварительно известно, что дорожный инцидент произошел минувшей ночью в 3 часа 20 минут на автодороге Орлиное – Родное – Колхозное.
"27-летний водитель автомобиля Mazda неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и на левом закруглении дороги допустил съезд с последующим опрокидыванием транспортного средства", – сообщается в канале севастопольской полиции на платформе "Макс".
В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой, добавили в ведомстве.
Как выяснили правоохранители, у мужчины не было права управления автомобилем.
"Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в полиции.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю изучают все обстоятельства смертельного ДТП.
