https://crimea.ria.ru/20260524/pod-sevastopolem-nochyu-nasmert-razbilsya-voditel-likhach-bez-prav-1156281991.html

Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав

Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав - РИА Новости Крым, 24.05.2026

Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав

На трассе под Севастополем минувшей ночью насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T10:24

2026-05-24T10:24

2026-05-24T10:24

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

севастополь

новости севастополя

новости крыма

крым

умвд россии по севастополю

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/18/1156282145_11:0:1056:588_1920x0_80_0_0_33b38b62979597e6938930045119685f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На трассе под Севастополем минувшей ночью насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась. Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.Предварительно известно, что дорожный инцидент произошел минувшей ночью в 3 часа 20 минут на автодороге Орлиное – Родное – Колхозное.В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой, добавили в ведомстве.Как выяснили правоохранители, у мужчины не было права управления автомобилем."Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в полиции.Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю изучают все обстоятельства смертельного ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро 16 человек погибли в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, умвд россии по севастополю