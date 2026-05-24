По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T08:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Сезон велоспорта официально стартует в Крыму, но фактически он является на полуострове круглогодичным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту "Крым", заслуженный мастер спорта по велоспорту, президент Федерации велосипедного спорта Республики Крым Любомир Полатайко.В этом году, по информации гостя студии, уже прошли муниципальные соревнования по велокроссу."Это сейчас та дисциплина, которая нравится нашим подрастающим спортсменам. Уже не один старт провели в Белогорском и в Симферопольском районах накануне празднования Дня велосипедиста, который пройдет 30 мая. Также мероприятие по велокроссу запланировано в Симферопольском районе, в селе Широкое", - поделился он.Крымские спортсмены, добавил Любомир Полатайко, в феврале побывали в Омске на первенстве России, Кубке России и чемпионате России."Наши спортсмены уже успели поучаствовать в краевых соревнованиях, в первенстве Южного федерального округа. На соревнования, которые проводятся на материке, они выезжают в составе сборной команды Республики Крым и возвращаются, конечно же, не без медалей", - подчеркнул президент Федерации велосипедного спорта РК.Благодаря наличию в Крыму хорошего рельефа и горных трасс спортсмены выстраивают тренировочные маршруты, где имеют возможность готовиться к соревнованиям, в том числе и внутренним, которые проводятся в Крыму, обозначил он."У нас очень хороший рельеф шоссейных трасс, улучшается инфраструктура дорожного покрытия, особенно в муниципалитетах, в районах, где сейчас хоть чуть-чуть меньше машин на дороге. С каждым месяцем видно, что у нас открывается очень много маршрутов, особенно на шоссе", - отметил Любомир Полатайко.Наиболее полюбившиеся трассы велоспортсменов, по словам гостя студии, - в Белогорском районе Крыма, в районе парка Тайган, также в направлении сел Чистенькое, Новозбурьевка Симферопольского района.Сейчас власти создают инфраструктуру для тех ребят, которые могут проявиться пока на уличном уровне, но видят себя в будущем как спортсмены, добавил спикер."Когда дети подрастут на этих площадках, они, конечно же, по своей воле смогут прийти заниматься уже профессионально велосипедным спортом, и мы им даем возможность уже выступить на всероссийском уровне", - обратил внимание он.Любомир Полатайко поделился, что воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту София Селенко, представляющая Республику Крым и город Севастополь, уже неоднократно выступила на этапах Кубка России в этом году и завоевывала призовые места.

