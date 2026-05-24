Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораторию
Зачем зерно и муку с крымских полей лаборанты исследуют под микроскопом
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория Азово-Черноморского филиала "Центра качества зерна"
Каждое утро в это здание с хорошим ремонтом на окраине Симферополя из разных концов Крыма фермеры привозят пакеты с зерном. Пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник… Также везут небольшие – от килограмма до семи – партии дерти, круп, плодоовощной продукции и даже части различных сельскохозяйственных растений.
Как работает лаборатория Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, чем она помогает аграриям и потребителям продукции сельского хозяйства, то есть нам всем, узнал корреспондент РИА Новости Крым.
"У нас три направления деятельности лаборатории: определение качества семенного материала, фитосанитарные исследования подкарантинной продукции растительного происхождения на наличие вредных организмов и определение качества и безопасности зерна, продуктов его переработки и безопасности овощей и фруктов", - рассказывает нам заведующая лабораторией Татьяна Тышкевич.
Она объясняет, что оценка качества – это определение потребительских свойств, в том числе сорта крупы, муки или класса зерна. Протокол исследования обязателен для продажи той или иной сельхозпродукции – ради безопасности людей, которые потом употребят хлеб из этого зерна в пищу или сварят борщ из свеклы и капусты c крымских полей.
"Доказательства безопасности продукции - проведение испытаний по показателям, которые регулируются Техническими регламентами таможенного союза, и выданные по этим испытаниям протоколы", - объясняет Татьяна Павловна.
Кстати, лаборатория проверяет на наличие вредителей и древесину, и комнатные растения, и саженцы. Но самые популярные здесь растения для исследований – пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс, лен. Раньше еще много исследовали сои, но она требует хорошего полива, поэтому ее сейчас в Крыму выращивают в небольших объемах. Из овощных культур – те, что выращивают в теплицах: огурцы, помидоры, зелень, болгарский перец.
Исследования провести можно и в других лабораториях, они есть на полуострове, но лаборатория Центра оценки качества зерна обладает наиболее полным перечнем проводимых исследований для продукции агропромышленного комплекса. Подразделения есть в Керчи, Севастополе, Джанкое, Скадовске и Мелитополе. В Симферополе – самый широкий спектр.
"Хроматографические методы, испытания атомно-абсорбционным методом, молекулярно-генетические испытания проводят только здесь. Исследования на бактериально-вирусные болезни методом полимеразной цепной реакции с использованием тест-систем и специфического оборудования – это тоже делается только у нас. А вот определение качества и фитосанитарные исследования не в полном объеме можно проводить и в наших филиалах", - говорит завлабораторией.
Анонимное зерно
Отобрать пробы может как орган инспекции, так и сам фермер – по методичке, которая объясняет, сколько сельхозпродукции нужно для каждого исследования и как верно эти пробы отобрать. После проведения лабораторных исследований заявитель может забрать свое зерно или муку, но в Центре в некоторых случаях пробы хранятся до полугода, запакованные в вакуумной среде – чтобы не изменялись химико-биологические свойства.
Все пробы исследуются исключительно анонимно. Им присваивается уникальный номер, в лаборатории они уже поступают "обезличенными", чтобы исследование было полностью беспристрастным.
- Бывает так, что недобросовестные аграрии привозят пробу с хорошего поля – без химикатов, с хорошего качества зерном, и потом этот протокол пытаются "распространить" на всю большую партию ячменя, которую хотят продать? - задаем заведующей каверзный вопрос.
- Ответственность за результат лаборатория несет только на предъявленную пробу. Это оговаривается в итоговом документе, который мы выдаем. А дальше - ответственность того человека, который заказал нам испытание. Когда он будет продавать, покупатель еще раз его перепроверит, если он не доверяет своему продавцу.
"Центр качества зерна" проверяет и ту сельхозпродукцию, которая идет на импорт. Так что качество их работы напрямую отражается на престиже страны за рубежом.
Точность и скорость
Татьяна Павловна работает в структуре 12 лет. За это время многое изменилось – количество исследований увеличилось, усовершенствовалось оборудование, да и заказчики стали более требовательными. Теперь для них очень важна не только точность исследований, но и их скорость.
"В соответствии с этими задачами и подбиралось оборудование в лаборатории. Теперь и подготовка проб проходит быстрее, и пропускная способность приборов больше. Например, сегодня серию проб подготовили, загрузили в оборудование. На следующий день загружается следующая порция, а в это время проводится обработка результатов предыдущих исследований. Есть экспресс-приборы для определения качества зерна по некоторым показателям. Если заявителю нужно быстро, мы предлагаем ему вот такой метод исследования, буквально за 30 минут он получит результат по трем-четырем показателям", - говорит она.
При этом модный искусственный интеллект в работе лаборатория не использует.
"У нас оборудование снабжено программным обеспечением именно под это оборудование. Не знаю, можно ли назвать это искусственным интеллектом. Мы должны на выходе показать, достоверен или недостоверен результат, можно ему доверять или нельзя. И это делает либо программное обеспечение, либо знание специалистов. Тут естественный интеллект очень важен, потому что на искусственный полагаться можно только тогда, когда свой собственный порядке", - улыбается Татьяна Тышкевич.
Она добавляет, что крымские сельхозпроизводители работают достаточно совестливо: значительных превышений предельно допустимых норм или занижений нормативов за годы работы в лаборатории не было. И при этом нередки случаи, когда даже те, кто не обязан обладать сертификатами на свою продукцию, приносят образцы выращенного для исследования.
"Такое бывает, когда у них какие-то сомнения в чем-то, не получается что-то вырастить или приносят болеющие растения для фитосанитарных исследований", - говорит она.
Но лаборатория рекомендаций по выращиванию не дает. Здесь как с человеческим здоровьем: при исследовании общего анализа крови лаборант предоставляет пациенту только результаты исследований, а рекомендации, как одолеть ту или иную проблему, дает исключительно врач.
Симпатичные вредители
Всего в лаборатории Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна работают 67 человек. Из них 30 – в Симферополе.
Здесь все такое светлое, чистое – белые халаты, бахилы, перчатки… Перед входом липкий коврик. На нем почувствовали себя мухами на мухоловке – еле отодрали ноги. Это все затем, чтобы никакое случайно затесавшееся семечко сорняка не испортило картину проб.
В одном из кабинетов под сверхточным микроскопом определяют, заражено ли зерно вредителями – растительными или животными. На экране компьютера издали кажется, как будто на фото - плоды болгарского перца. А на самом деле это – семена горчака ползучего. Эта партия пшеницы оказалась засоренной семенами вредного карантинного растения, в продажу она не пойдет.
В свой кабинет нас зазывает энтомолог Светлана Безуглова. Достает из шкафчика образцы личинок, гусениц и с виду невинных бабочек – вредителей древесины, зерновых и сельскохозяйственных культур. Вот жуки-древоточцы, вот зловредная американская белая бабочка, вот хлебный жук со смешным названием кузька, а вот между двух стекол что-то невидимое невооруженным глазом, но, наверное, весьма опасное для будущего урожая.
"Сейчас выберем самый лучший микропрепаратик, вы сами посмотрите, какие они красивые - акциденталисты", - говорит Светлана.
Она признается, что ей вообще нравятся насекомые.
"Вот майский жук. Он не вредитель. Но посмотрите, какая у него мордочка, какие усы – это же совершенство природы! Милаха!" - показывает она нам фото на своем телефоне.
Из лаборатории на кухню
В другой лаборатории размалывают семечки или зерно в муку и потом уже определяют в них количество и качество масла, содержание свинца, кадмия, ртути и мышьяка.
В соседнем корпусе оценивают цвет, запах, влажность, количество белка, клейковины в пшеницы, стекловидность, содержание в зерне сорных и зерновых примесей – то есть его качество. А также эластичность и зольность муки. Приборов здесь много и все они такие загадочные для обывателя. Только специалисты лаборатории могут понять, что здесь к чему и что значат все эти огоньки и цифры. Пытаемся разузнать обо всем "на пальцах" - языком, который понятен и тому, кто в школе плохо сдавал химию.
Например, эластичность – важный показатель даже в быту. Ведь любая хозяйка знает, как трудно из муки с низкой эластичностью раскатывать тесто: бывает, оно скукоживается прямо под скалкой, а бывает, что изделия из него расползаются если не в руках, то при готовке.
"А вот на этом приборе определяется белизна муки. Это экспресс-прибор", - показывает завлабораторией нам еще одну машину: "Белизна - важный показатель, количества попавших в муку отрубей: чем меньше отрубей, тем выше белизна и выше сорт", - объясняет Татьяна Тышкевич.
Еще в одном помещении лаборант Юлия тщательно растирает в ступке молодые листья персика. Под столом в специальных "обезличенных" пакетах с номерами у нее как минимум двадцать образцов.
- У вас руки не устают?
- Я уже привыкла, - говорит Юлия.
Растертые листья кладут в пробирку, добавят специальные реагенты, выделят ДНК их затем поместят в прибор, который по ДНК определит - поражены ли саженцы персиков карантинными возбудителями вирусных или бактериальных болезней.
Еще в одном кабинете под стеклом в специальном приборе прорастают в чашках Петри зерна – тут идет проверка на всхожесть. В идеальных условиях тянет тоненькие ростки ввысь ценное кормовое растение канареечник.
В соседнем помещении проводят исследования в предварительно очищенных экстрактах зерна на хроматографах и масс-спектрометрах – очень сложных приборах. В них сложная смесь веществ разделяется на отдельные компоненты, это делает возможным их идентификацию и определение количества.
Экстракт зерна этот прибор очищает от посторонних веществ, оставляя в том числе пестициды, если они есть. Затем эти пестициды исследуют – какие они и сколько их в той или иной партии сельхозпродукции.
В помещении прохладно: здесь всегда поддерживается стабильная температура воздуха.
"Прибор может очень сильно нагреваться. Он же должен газовую фазу перевести в нашу пробу. Для разных пестицидов есть разнотемпературный режим. Есть время выхода вещества, его удержания, когда детектор улавливает электронные переходы распада вещества, по ним он и регистрирует сигналы. Этот прибор очень чувствительный, он улавливает очень низкие концентрации пестицидов. Это очень щепетильная, кропотливая работа", - объясняет принцип действия хроматографа специалист лаборатории Денис Балаев.
Как обследовать зерно бесплатно
Татьяна Павловна перебирает в руке зерна пшеницы, взятые из одной из проб.
"Видите вот это зерно темное? Здесь клейковина повышена. А вот эти - желтобочки – это крахмалистые зерна. В них много крахмала, мало белка, это зерно не дает высокого класса", - за свои 12 лет лабораторного опыта она уже навскидку знает, чего на выходе ждать от какой партии.
Самая горячая пора для лаборатории – уборочная: с середины лета и до ноября. Но и сейчас, поздней весной, здесь исследуют партии прошлогоднего урожая – ведь продавец мог зерно сохранить, а пустить в продажу только сейчас.
Заведующая лабораторией говорит, что исследования иногда бывают весьма дорогостоящими. Но совсем скоро для аграриев ожидается большая акция:
"У нас грядет государственный мониторинг зерна пшеницы, выращенной в Крыму и идущей на продовольственные или кормовые цели. Мониторинг пройдет через нашу лабораторию. Специалисты органа инспекции отберут пробы и передадут их на исследование в лабораторию, где их исследуют бесплатно", - рассказала она.
Участие в мониторинге, который проведут в период сбора урожая, позволит сельхозпроизводителям впоследствии предоставлять точные данные о качестве своего товара, грамотно формировать партии для продажи и предотвращать смешивание продукции различного качества.
Государственному мониторингу подлежит яровая и озимая пшеница твердых и мягких сортов, идущая на продовольственные или кормовые цели для дальнейшей реализации.
Как ранее заявляли руководители Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, в 2026 году планируется обследовать около 902 тысячи тонн крымской пшеницы.
