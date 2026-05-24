Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораторию

РИА Новости Крым, 24.05.2026

Каждое утро в это здание с хорошим ремонтом на окраине Симферополя из разных концов Крыма фермеры привозят пакеты с зерном. Пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник… Также везут небольшие – от килограмма до семи – партии дерти, круп, плодоовощной продукции и даже части различных сельскохозяйственных растений.Как работает лаборатория Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, чем она помогает аграриям и потребителям продукции сельского хозяйства, то есть нам всем, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Она объясняет, что оценка качества – это определение потребительских свойств, в том числе сорта крупы, муки или класса зерна. Протокол исследования обязателен для продажи той или иной сельхозпродукции – ради безопасности людей, которые потом употребят хлеб из этого зерна в пищу или сварят борщ из свеклы и капусты c крымских полей.Кстати, лаборатория проверяет на наличие вредителей и древесину, и комнатные растения, и саженцы. Но самые популярные здесь растения для исследований – пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс, лен. Раньше еще много исследовали сои, но она требует хорошего полива, поэтому ее сейчас в Крыму выращивают в небольших объемах. Из овощных культур – те, что выращивают в теплицах: огурцы, помидоры, зелень, болгарский перец.Исследования провести можно и в других лабораториях, они есть на полуострове, но лаборатория Центра оценки качества зерна обладает наиболее полным перечнем проводимых исследований для продукции агропромышленного комплекса. Подразделения есть в Керчи, Севастополе, Джанкое, Скадовске и Мелитополе. В Симферополе – самый широкий спектр."Хроматографические методы, испытания атомно-абсорбционным методом, молекулярно-генетические испытания проводят только здесь. Исследования на бактериально-вирусные болезни методом полимеразной цепной реакции с использованием тест-систем и специфического оборудования – это тоже делается только у нас. А вот определение качества и фитосанитарные исследования не в полном объеме можно проводить и в наших филиалах", - говорит завлабораторией.Анонимное зерноОтобрать пробы может как орган инспекции, так и сам фермер – по методичке, которая объясняет, сколько сельхозпродукции нужно для каждого исследования и как верно эти пробы отобрать. После проведения лабораторных исследований заявитель может забрать свое зерно или муку, но в Центре в некоторых случаях пробы хранятся до полугода, запакованные в вакуумной среде – чтобы не изменялись химико-биологические свойства.Все пробы исследуются исключительно анонимно. Им присваивается уникальный номер, в лаборатории они уже поступают "обезличенными", чтобы исследование было полностью беспристрастным.- Бывает так, что недобросовестные аграрии привозят пробу с хорошего поля – без химикатов, с хорошего качества зерном, и потом этот протокол пытаются "распространить" на всю большую партию ячменя, которую хотят продать? - задаем заведующей каверзный вопрос."Центр качества зерна" проверяет и ту сельхозпродукцию, которая идет на импорт. Так что качество их работы напрямую отражается на престиже страны за рубежом.Точность и скоростьТатьяна Павловна работает в структуре 12 лет. За это время многое изменилось – количество исследований увеличилось, усовершенствовалось оборудование, да и заказчики стали более требовательными. Теперь для них очень важна не только точность исследований, но и их скорость."В соответствии с этими задачами и подбиралось оборудование в лаборатории. Теперь и подготовка проб проходит быстрее, и пропускная способность приборов больше. Например, сегодня серию проб подготовили, загрузили в оборудование. На следующий день загружается следующая порция, а в это время проводится обработка результатов предыдущих исследований. Есть экспресс-приборы для определения качества зерна по некоторым показателям. Если заявителю нужно быстро, мы предлагаем ему вот такой метод исследования, буквально за 30 минут он получит результат по трем-четырем показателям", - говорит она.При этом модный искусственный интеллект в работе лаборатория не использует.Она добавляет, что крымские сельхозпроизводители работают достаточно совестливо: значительных превышений предельно допустимых норм или занижений нормативов за годы работы в лаборатории не было. И при этом нередки случаи, когда даже те, кто не обязан обладать сертификатами на свою продукцию, приносят образцы выращенного для исследования."Такое бывает, когда у них какие-то сомнения в чем-то, не получается что-то вырастить или приносят болеющие растения для фитосанитарных исследований", - говорит она.Но лаборатория рекомендаций по выращиванию не дает. Здесь как с человеческим здоровьем: при исследовании общего анализа крови лаборант предоставляет пациенту только результаты исследований, а рекомендации, как одолеть ту или иную проблему, дает исключительно врач.Симпатичные вредителиВсего в лаборатории Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна работают 67 человек. Из них 30 – в Симферополе.Здесь все такое светлое, чистое – белые халаты, бахилы, перчатки… Перед входом липкий коврик. На нем почувствовали себя мухами на мухоловке – еле отодрали ноги. Это все затем, чтобы никакое случайно затесавшееся семечко сорняка не испортило картину проб.В одном из кабинетов под сверхточным микроскопом определяют, заражено ли зерно вредителями – растительными или животными. На экране компьютера издали кажется, как будто на фото - плоды болгарского перца. А на самом деле это – семена горчака ползучего. Эта партия пшеницы оказалась засоренной семенами вредного карантинного растения, в продажу она не пойдет.В свой кабинет нас зазывает энтомолог Светлана Безуглова. Достает из шкафчика образцы личинок, гусениц и с виду невинных бабочек – вредителей древесины, зерновых и сельскохозяйственных культур. Вот жуки-древоточцы, вот зловредная американская белая бабочка, вот хлебный жук со смешным названием кузька, а вот между двух стекол что-то невидимое невооруженным глазом, но, наверное, весьма опасное для будущего урожая."Сейчас выберем самый лучший микропрепаратик, вы сами посмотрите, какие они красивые - акциденталисты", - говорит Светлана.Она признается, что ей вообще нравятся насекомые.Из лаборатории на кухнюВ другой лаборатории размалывают семечки или зерно в муку и потом уже определяют в них количество и качество масла, содержание свинца, кадмия, ртути и мышьяка.В соседнем корпусе оценивают цвет, запах, влажность, количество белка, клейковины в пшеницы, стекловидность, содержание в зерне сорных и зерновых примесей – то есть его качество. А также эластичность и зольность муки. Приборов здесь много и все они такие загадочные для обывателя. Только специалисты лаборатории могут понять, что здесь к чему и что значат все эти огоньки и цифры. Пытаемся разузнать обо всем "на пальцах" - языком, который понятен и тому, кто в школе плохо сдавал химию.Например, эластичность – важный показатель даже в быту. Ведь любая хозяйка знает, как трудно из муки с низкой эластичностью раскатывать тесто: бывает, оно скукоживается прямо под скалкой, а бывает, что изделия из него расползаются если не в руках, то при готовке."А вот на этом приборе определяется белизна муки. Это экспресс-прибор", - показывает завлабораторией нам еще одну машину: "Белизна - важный показатель, количества попавших в муку отрубей: чем меньше отрубей, тем выше белизна и выше сорт", - объясняет Татьяна Тышкевич.Еще в одном помещении лаборант Юлия тщательно растирает в ступке молодые листья персика. Под столом в специальных "обезличенных" пакетах с номерами у нее как минимум двадцать образцов.- У вас руки не устают?- Я уже привыкла, - говорит Юлия.Растертые листья кладут в пробирку, добавят специальные реагенты, выделят ДНК их затем поместят в прибор, который по ДНК определит - поражены ли саженцы персиков карантинными возбудителями вирусных или бактериальных болезней.Еще в одном кабинете под стеклом в специальном приборе прорастают в чашках Петри зерна – тут идет проверка на всхожесть. В идеальных условиях тянет тоненькие ростки ввысь ценное кормовое растение канареечник.В соседнем помещении проводят исследования в предварительно очищенных экстрактах зерна на хроматографах и масс-спектрометрах – очень сложных приборах. В них сложная смесь веществ разделяется на отдельные компоненты, это делает возможным их идентификацию и определение количества.Экстракт зерна этот прибор очищает от посторонних веществ, оставляя в том числе пестициды, если они есть. Затем эти пестициды исследуют – какие они и сколько их в той или иной партии сельхозпродукции.В помещении прохладно: здесь всегда поддерживается стабильная температура воздуха."Прибор может очень сильно нагреваться. Он же должен газовую фазу перевести в нашу пробу. Для разных пестицидов есть разнотемпературный режим. Есть время выхода вещества, его удержания, когда детектор улавливает электронные переходы распада вещества, по ним он и регистрирует сигналы. Этот прибор очень чувствительный, он улавливает очень низкие концентрации пестицидов. Это очень щепетильная, кропотливая работа", - объясняет принцип действия хроматографа специалист лаборатории Денис Балаев.Как обследовать зерно бесплатноТатьяна Павловна перебирает в руке зерна пшеницы, взятые из одной из проб.Самая горячая пора для лаборатории – уборочная: с середины лета и до ноября. Но и сейчас, поздней весной, здесь исследуют партии прошлогоднего урожая – ведь продавец мог зерно сохранить, а пустить в продажу только сейчас.Заведующая лабораторией говорит, что исследования иногда бывают весьма дорогостоящими. Но совсем скоро для аграриев ожидается большая акция:Участие в мониторинге, который проведут в период сбора урожая, позволит сельхозпроизводителям впоследствии предоставлять точные данные о качестве своего товара, грамотно формировать партии для продажи и предотвращать смешивание продукции различного качества.Государственному мониторингу подлежит яровая и озимая пшеница твердых и мягких сортов, идущая на продовольственные или кормовые цели для дальнейшей реализации.Как ранее заявляли руководители Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, в 2026 году планируется обследовать около 902 тысячи тонн крымской пшеницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – АксеновБолее 160 государств закупают продовольствие у РоссииПосевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров

Ольга Леонова

