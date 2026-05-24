Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с 13 машинами в Подмосковье

2026-05-24T18:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью после аварии с участием 13 машин, в том числе двух грузовиков, на Ярославском шоссе в подмосковном округе Пушкино, сообщили в ГУ МВД по области.По данным ведомства, около 16.38 на 44 километре дороги М-8 "Холмогоры" в сторону области произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Предварительно, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, водитель фуры потерял управление.Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято предусмотренное законодательством решение.

